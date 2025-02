Napoli, allarme in mezzo al campo: titolare fuori con l’Inter

In casa Napoli, con la gara che tra circa due ore avrà inizio contro la Lazio all’Olimpico di Roma, scatta l’allarme per la sfida Scudetto contro l’Inter. Un titolare, infatti, potrebbe salutare seriamente questa partita creando una autentica emergenza in mezzo al campo viste le poche soluzioni a disposizione in mediana.

Come è noto, siamo in una fase a dir poco delicata e decisiva nella lotta al titolo. Per gli azzurri sicuramente, ma anche per l’Inter. Le due squadre, infatti, sono distanti un solo punto in classifica. E se è vero che la squadra di Antonio Conte allo stato attuale delle cose ha un ostacolo importante come la Lazio all’orizzonte, non se la passa meglio la compagine di Simone Inzaghi, impegnata contro la Juventus.

Per questo motivo la sfida in programma ad inizio marzo indirizzerà molto questa sfida al vertice, dal momento che si ha la netta sensazione che questo duello potrebbe durare fino alla fine. In tal senso, però, per il Napoli scatta l’allarme, dal momento che Antonio Conte potrebbe seriamente perdere un titolare in mezzo al campo. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Napoli, allarme in mezzo al campo per Conte: le ultime

La linea mediana è sin dall’inizio della stagione una zona di ansia costante per Antonio Conte. I tre titolari, vale a dire Zambo Anguissa, Scott McTominay e Stanislav Lobotka, danno tantissime garanzie, ma alle sue spalle il tecnico sembra dar fiducia solo a Billy Gilmour. Non ha praticamente mai dato fiducia prima a Folorunsho e poi a Billing.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, allo stato attuale delle cose in casa Napoli tre calciatori hanno rimediato tre cartellini gialli. Si tratta di Anguissa, Lobotka e di capitan Giovanni Di Lorenzo. Con un altro giallo, entrerebbero in diffida e la preoccupazione, con la gara con l’Inter che si avvicina sempre di più, cresce ad ogni ammonizione.

Conte preoccupato per la sfida con l’Inter: ecco per quale motivo

Il Napoli, infatti, dovrà fare i conti prima con la Lazio e poi con il Como. Due squadre che hanno una proposta di gioco di alto profilo. Servirà massima attenzione, dunque. Da parte di tutti, ma in particolar modo per questi tre calciatori. Dovesse mancare un titolare, sarebbero dolori per Conte.