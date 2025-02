Nuovo esonero, Sarri in panchina: obiettivo Champions

Sta per concretizzarsi un nuovo esonero in maniera inattesa e per la panchina uno dei primi nomi è quello dell’ex Napoli Maurizio Sarri, che così ha una grande occasione per rimettersi in gioco e tornare in panchina. L’obiettivo del club è quello di puntare con decisione alla UEFA Champions League. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Si tratta senza ombra di dubbio di uno degli allenatori più importante su scala internazionale, dal momento che rientra tra quelli che hanno delle idee di gioco talmente chiare da rendere la sua impronta subito riconoscibile. Proprio per questo motivo, nel momento in cui un profilo del genere si ritrova senza squadra, non può non risultare interessante per chi è in difficoltà.

In tal senso, è sempre importante ricordare come la strada dell’esonero è, purtroppo, sempre tristemente battuta e valutata con attenzione da tanti club. In tal senso, c’è da segnalare come una società stia seriamente valutando di allontanare il proprio allenatore per puntare proprio su Maurizio Sarri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il toscano di nuovo in panchina: le ultime notizie

L’ex Napoli e Juventus, tra le altre, ha più volte ribadito che non gradisce particolarmente prendere incarichi a stagione in corso, dal momento che in questo modo si ha poco tempo per poter lasciare il segno e per poter trasmettere in maniera profonda la propria idea. Nonostante questo, però, si tratta di un profilo capace di incidere anche col suo carisma.

Stando a quanto raccontato Inghilterra, è a dir poco in bilico la posizione al Tottenham di Ange Postecoglu, a causa dei risultati a dir poco deludenti che sta conseguendo la compagine di Londra. E per la sostituzione, secondo DireGiovani, gli Spurs stanno valutando attentamente il profilo di Maurizio Sarri, che non ha mai nascosto la voglia di riassaggiare la Premier League.

Sarri nuovo allenatore, esonero vicino: obiettivo Champions

Per Postecoglu sarà decisiva la partita contro il Manchester United ed in caso di risultato negativo allora potrebbe seriamente arrivare l’affondo per Maurizio Sarri.

L’obiettivo del Tottenham, non tanto per questa annata che sembra compromessa, è ovviamente quello di tornare in Champions League e potrebbe farlo proprio dando vita ad un nuovo progetto con il toscano.