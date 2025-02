Mercato Napoli, nuovo affare col Bologna: pronti 30mln

Mercato Napoli, si lavora già in vista dell’estate ed in tal senso attenzione ad un nuovo affare che può essere condotto in porto con il Bologna. L’operazione è da 30 milioni di euro e può consegnare ad Antonio Conte un calciatore estremamente adatto e funzionale al suo progetto tecnico e tattico. Andiamo a vedere le ultime notizie.

La testa, come è normale che sia, in questo momento all’interno del club azzurro è tutto sulla partita che sta per iniziare contro la Lazio. La posta in palio, infatti, è troppo importante e si può trattare di un autentico crocevia per lo Scudetto. Al di là di questo, però, ancor di più dopo quanto accaduto in inverno, in cui è stato sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, bisogna anche guardare al futuro.

Una grande società, però, da questo punto di vista, deve sempre programmare gli investimenti, anche per avere le idee chiare sulla traiettoria che il club dovrà prendere. Proprio per questo motivo si sta già muovendo Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli. Ed attenzione al colpo che può arrivare direttamente dal Cagliari. Andiamo a vedere che cosa si sa.

Mercato Napoli, primo rinforzo in vista dell’estate: le ultime

Le priorità che ha indicato il tecnico azzurro, da questo punto di vista, sono ovviamente diverse. E vanno da almeno un difensore centrale da inserire in rosa fino ad arrivare a dei centrocampisti per completare il reparto, praticamente privo di panchina al netto della presenza di Billy Gilmour. In tal senso, attenzione al potenziale primo colpo per la prossima estate.

Attenzione però anche al reparto avanzato, dove manca l’erede di Kvaratskhelia visto che Okafor è solo in prestito. In tal senso, come raccontato da AreaNapoli, un nome che potrebbe avere un ritorno di fiamma è sicuramente quello di Dan Ndoye, che ieri è stato grande protagonista contro il Torino. Il Napoli ha già seguito Ndoye questo inverno e potrebbe tornare attuale.

Napoli, 30 milioni per il talento del Bologna: rinforzo per Conte

Il Bologna valuta Ndoye 30 milioni di euro ed il Napoli per questo motivo è avvisato. Servirà un investimento importante per strappare il ragazzo ai felsinei. Si tratta, però, di un calciatore che ha un potenziale stratosferico e che deve solo migliorare sotto porta per diventare un top assoluto.