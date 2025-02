Napoli, colpo dalla Serie B: lo spagnolo piace a Conte

Mesi intensi per programmare la prossima stagione con innesti di qualità internazionale. Il Napoli continua a sognare in grande, ecco il nuovo colpo dalla Serie B

Saranno ore decisive per conoscere così i prossimi colpi di calciomercato. Il Napoli vuole tornare ad essere protagonista in Champions League: il ds Manna cercherà così di prenotare nuovi colpi entusiasmanti in vista della prossima stagione. Ecco lo spagnolo che piace molto a Conte che arriva dalla Serie B inglese: l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha rivelato il forte interessamento.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il ds Manna è pronto ad accontentare l’allenatore azzurro in vista della prossima stagione per ambire a grandi palcoscenici. L’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, ha svelato così il nuovo possibile colpo in attacco per gli azzurri. Dopo l’addio di Kvara a gennaio, è arrivato Okafor dal Milan nell’ultimo giorno di calciomercato ma il ds Manna continua a pensare a nuovi talenti in circolazione. Spunta l’idea dalla Championship per favorire così il suo arrivo in estate.

Napoli, la mossa a sorpresa del ds Manna: ecco chi è

Il ds Manna è pronto a scatenarsi in questi mesi per allestire una rosa super competitiva per il ritorno immediato nella massima competizione europea. Ecco la nuova strategia per ambire a grandi palcoscenici: il Napoli vuole subito chiudere nuovi affari per continuare a sognare in grande.

Come svelato dal giornalista Matteo Moretto, Borja Sainz è finito già nel mirino del Napoli a gennaio. L’ala del Norwich è stato finota l’arma in più del club inglese in Championship realizzando ben 15 gol conditi da tre assist vincenti. In estate tutto può succedere con il ds Manna che proverà così a chiudere un nuovo colpo in attacco.

Classe 2001, lo spagnolo può giocare su entrambe le fasce con un ottimo controllo di palla: è molto abile nei duelli offensivi, possiede inoltre un grande tiro dalla distanza. Il Napoli cercherà così di essere protagonista nella prossima sessione di calciomercato con rinforzi di spessore in vista della prossima stagione.

Saranno mesi decisivi per conoscere così la nuova programmazione della stagione del Napoli. Il ds Manna continua a monitorare attentamente nuovi profili interessanti: ecco la mossa a sorpresa per chiudere subito nuovi affari. Un nuovo profilo interessante per puntellare l’attacco azzurro.