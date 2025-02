Napoli, emergenza Buongiorno: il motivo del cambio

Alessandro Buongiorno è stato schierato dal primo minuto da Conte dopo circa due mesi. Ecco il motivo del primo cambio per il difensore azzurro: la verità

Il Napoli non sa più vincere. Ancora un pari per la formazione azzurra che ha collezionato un punto all’Olimpico contro la Lazio: nel finale Dia ha fissato il risultato sul 2-2. Conte ha cambiato subito Buongiorno al 60esimo per un motivo ben preciso: ecco la verità per la sostituzione a sorpresa. Tutti si aspettavano l’uscita dal campo di Mazzocchi: la spiegazione.

Il Napoli non riesce più a vincere facendosi raggiungere proprio nel finale dalla Lazio. Il cambio di Buongiorno ha fatto storcere il naso a tutti, ma c’è un motivo ben preciso sulla scelta di Antonio Conte. Dopo due panchine consecutive l’allenatore del Napoli l’ha lanciato dal primo minuto all’Olimpico contro i biancocelesti. Una svolta decisiva per recuperarlo definitivamente in vista della sfida contro l’Inter in programma il 2 marzo.

Napoli, Conte toglie Buongiorno: la verità

Un cambio a sorpresa al 60esimo per Alessandro Buongiorno. Dopo due mesi il centrale azzurro è tornato titolare, ma Conte l’ha tolto nella ripresa per un pimpante Politano. Nessun problema per il difensore torinese visto che era tutto concordato con lo staff medico e tecnico del Napoli.

Ancora un pareggio per gli azzurri che non riescono più a vincere dopo il segno X collezionato contro Roma ed Udinese. Un punto soltanto per il Napoli targato Antonio Conte che non riesce più a vincere in Serie A: ora gli azzurri dovranno volare a Como prima di affrontare l’Inter al Maradona il 2 marzo.

Buongiorno ha collezionato così 60 minuti per poi scendere nuovamente in campo contro la squadra di Fabregas. Il Napoli cercherà così di recuperare il prima possibile Olivera e Spinazzola, mentre Neres tornerà in campo soltanto dopo la sosta Nazionale per la sfida contro il Milan.

Conte non riesce più a schierare la miglior formazione possibile: anche i cambi sono costretti per far girare tutti. Contro la Lazio è arrivato l’esordio di Rafa Marin che finora non aveva collezionato un minuto in campionato: gli azzurri dovranno tirare un po’ il fiato in vista dei prossimi giorni. Un punto conquistato all’Olimpico con la beffa arrivata nel finale in attesa del big match tra Juventus ed Inter in programma domenica 16 febbraio all’Allianz Stadium.