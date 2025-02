Conte lancia l’allarme: “Dopo Mazzocchi è stato un problema”

Conte è tornato a parlare dopo il 2-2 collezionato all’Olimpico. Ancora un pari per la formazione azzurra: la verità sul cambio di Mazzocchi

Il Napoli continua ad essere poco reattivo negli ultimi minuti all’Olimpico: dopo la Roma, arriva la beffa nel finale anche contro la Lazio. Ora gli azzurri cercheranno di tifare Juventus che affronterà domenica 16 febbraio proprio l’Inter: tra due settimane ci sarà lo scontro diretto al Maradona tra azzurri e nerazzurri.

Il Napoli cercherà così di tornare a conquistare la vittoria in trasferta a Como. La squadra di Fabregas gioca un buon calcio mettendo sotto tutte le big della Serie A. All’andata gli azzurri fecero bottino pieno, ma ora sarà un’altra storia con una sessione di calciomercato convincente per il Como. Conte si è lasciato ad andare ad un piccolo sfogo ai microfoni di Dazn svelando cos’è successo al momento del cambio di Mazzocchi.

Napoli, la scelta di Conte su Mazzocchi: il retroscena

Il Napoli non sa più vincere. La squadra di Conte ha collezionato un altro pareggio in campionato, il terzo in poche settimane. Lo stesso allenatore azzurro ha svelato ai microfoni di Dazn quello che è successo al momento del cambio Mazzocchi: “Subito è stato problema: ho messo Marin che era al debutto e non potevamo fare altrimenti con Politano fuori ruolo”.

Ora Conte cercherà di recuperare il prima possibile Olivera e Spinazzola, mentre Neres tornerà in campo tra circa un mese soltanto dopo la sosta per la sfida contro il Milan. Saranno due settimane decisive per conoscere così il destino della squadra azzurra che continuerà a lottare su ogni pallone proprio come ha insegnato Conte in questa stagione.

Un momento decisivo per raggiungere traguardi ambiti: ecco l’allarme lanciato ancora una volta da Conte che ha dato il giusto plauso ai suoi calciatori protagonisti di una stagione stratosferica sotto ogni punto di vista. L’impegno c’è sempre stato dal primo allenamento con Conte, ma i cambi hanno fatto ancora la differenza in negativa. Secondo DAZN Conte, al momento del cambio di Mazzocchi, ha chiesto aiuto ai suoi collaboratori esclamando: “Ora chi mettiamo?”.

A metà febbraio è arrivato il debutto di Rafa Marin: il difensore spagnolo non aveva ancora giocato in Serie A dopo il suo arrivo dal Real Madrid giocando soltanto in Coppa Italia. Olivera e Spinazzola potrebbero subito tornare in vista della trasferta contro il Como, ma la data cerchiata in rosso è quella del 2 marzo.