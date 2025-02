Napoli, svolta Raspadori: l’annuncio su Conte

Giacomo Raspadori è stato uno dei migliori in campo contro la Lazio. Ancora un gol pesante per l’attaccante del Napoli: il nuovo annuncio su Conte

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, si è fidato di Raspadori tornato titolare dopo tanto tempo. Subito l’attaccante azzurro ha ripagato la fiducia di Conte segnando il momentaneo 1-1 dopo una triangolazione con Lukaku: spunta il nuovo annuncio destinato al tecnico azzurro.

A gennaio Raspadori è stato ad un passo dall’addio, ma Conte ha blindato la sua cessione. Ora cercherà di impiegarlo sempre di più col passare dei mesi: l’attaccante azzurro è stato ancora una volta prezioso facendo da collante tra centrocampo ed attacco. Ai microfoni di Dazn è tornato a parlare di una nuova svolta nella sua carriera: ecco il dettaglio da non sottovalutare.

Napoli, Raspadori ha le idee chiare: la verità

Conte può lavorare così con tranquillità nei prossimi giorni per preparare la sfida contro il Como. Ancora un pari per gli azzurri che non riescono a tornare alla vittoria: ecco l’appunto annunciato da Raspadori.

Raspadori è tornato a parlare ai microfoni di Dazn esprimendo tutta la sua gioia per il gol: “Per le mie caratteristiche in questo modulo, il 3-5-2, mi esprimo nel migliore dei modi, Quando si ha poco spazio, le occasioni valgono doppio”. Ora Conte cercherà di inserirlo alle spalle di Lukaku per mettere in risalto le giocate dello stesso attaccante bolognese che ha segnato ancora un gol pesante.

Un momento decisivo per continuare a sognare sempre più in grande. Raspadori non vede l’ora di ritagliarsi lo spazio in attacco: Lukaku è sempre il titolare inamovibile di Conte, ma Simeone scalpita per una maglia da titolare. Saranno settimane decisive per cercare di allungare in classifica, ma la sfida contro l’Inter in programma il 2 marzo sarà fondamentale per conoscere il prossimo obiettivo stagionale degli azzurri.

Il Napoli continua a lavorare su ogni singolo aspetto per centrare subito la qualificazione alla prossima Champions League. Conte continua a spingere per essere protagonista in campionato: un duello entusiasmante con l’Inter che arriverà fino al termine della stagione. Gli azzurri proveranno così a lottare su ogni pallone mettendo in atto la mentalità del proprio allenatore che non si è mai tirato indietro di fronte alle numerose assenze. Ormai ci siamo per il rush finale stagionale per mirare in alto.