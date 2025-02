Lukaku, superato un altro record: dato impressionante

Per Romelu Lukaku è arrivata una nuova soddisfazione non di poco conto dal momento che ha superato un altro record e si tratta di un dato che è davvero impressionante. Anche se magari ci si aspettava di più in termini realizzativi, certifica il grande contributo che sta dando alla causa del Napoli.

E’ stato un investimento sicuramente importante quello fatto del Napoli, ancor di più se si tiene conto del fatto che è totalmente fuori dai parametri dei partenopei. Non a caso, ci hanno messo un po’ lui ed i suoi nuovi tifosi a trovarsi, dal momento che spesso, soprattutto nel primo periodo, è stato oggetto di critiche e di affondi pesanti circa la sua utilità alla causa.

In realtà, però, da quando ha messo la quinta in termini fisici, pur non essendo più quel calciatore incontenibile visto con l’Inter, ha fatto vedere tutto il suo valore. Iniziando a segnare con una discreta continuità e soprattutto rendendosi estremamente utile e funzionale alla manovra della squadra. Ieri ha superato un altro record che certifica il suo impatto.

Un dato del belga è impressionante: analizziamolo

A prescindere da una prima impressione non di certo da capogiro, si tratta di uno dei centravanti più forti in senso assoluto della sua generazione. Ha avuto, fisiologicamente, qualche passaggio a vuoto, ma la sintonia con il suo allenatore, vale a dire Antonio Conte, è totale ed è stata consolidata nel tempo. Adesso emerge un dato che fa sicuramente riflettere.

Come sottolineato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, ieri Romelu Lukaku ha fornito, in occasione del gol dell’1-1, il suo settimo assist stagionale. In Serie A meglio di lui ha fatto solo il laziale Nuno Tavares, ma non è tutto. Ha raggiunto, infatti, il suo record personale con la maglia del Manchester United, con sette passaggi decisivi, per l’appunto.

Lukaku, ennesimo assist: la storia che ha alle sue spalle

Adesso nel mirino c’è il suo record assoluto, vale a dire quello conquistato proprio con la maglia dell’Inter, nella stagione 2020/2021, quando fornì ben 11 assist. Magari non segnerà più come un tempo, ma per ora siamo a 9 gol e 7 assist. Per un totale di 16 gol. Mica male come impatto a Napoli per Lukaku.