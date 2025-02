Moviola Lazio-Napoli, vibranti proteste: decisione fa infuriare i tifosi

Moviola Lazio-Napoli, l’analisi di una partita sicuramente complicata da gestire per il direttore di gara ma che è andata via piuttosto bene. Una decisione presa dall’arbitro però non ha convinto pienamente ed ha fatto scatenare delle vibranti proteste da parte dei tifosi. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.

E’ stata una partita a dir poco tirata e combattuta, con la squadra di Antonio Conte che, alla fine, ha portato a casa un punto prezioso per determinate dinamiche. Il Napoli, infatti, è arrivato a questo momento cruciale della stagione con gli uomini contati e con le pile scariche in alcuni suoi calciatori determinanti nelle sorti di questa squadra. In maniera anche fisiologica.

E’ stata scellerata la gestione del mercato ed ora la squadra di Antonio Conte sta pagando delle colpe che non sono sue. In tal senso, però, analizziamo la moviola di Lazio-Napoli. E’ stata una partita, come detto, molto difficile da gestire, con il direttore di gara Massa, tra i migliori in Italia, che non ha avuto vita facile per condurre la sfida al novantesimo senza che la situazione esplodesse.

Moviola Lazio-Napoli, analisi della situazione: la valutazione generale

Come detto, gli episodi cruciali di questa sfida sono stati tanti e per l’arbitro Massa non è stata di certo una passeggiata. Soprattutto tenendo conto dell’enorme valore della posta in palio: da una parte era decisiva per lo Scudetto del Napoli, dall’altra la Lazio è in piena lotta per un posto in Champions League. Ogni decisione è stata analizzata al dettaglio, dunque.

Come raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, però, la gestire di gara di Massa è stata ai limiti della perfezione, dal momento che non si è fatto condizionare dal clima e dalle pressioni della piazza e della gara in sé. In tal senso, però, nonostante quanto detto fino a questo momento, c’è un episodio che ha fatto esplodere le proteste dei tifosi della Lazio.

Polemiche su Massa: una decisione non ha convinto i tifosi

A quanto pare, infatti, i laziali non hanno gradito i soli tre minuti di recupero concessi da Massa. Tutto sommato, però, analizzando i cambi e le poche perdite di tempo generali, è una decisione che ci può stare. Insomma, la moviola di Lazio-Napoli vede una netta promozione per Massa.