Serie A, altro esonero in arrivo: Pirlo nuovo allenatore

Sta per arrivare un nuovo esonero a causa dei risultati deludenti in Serie A ed in tal senso il primo nome della lista per la sostituzione dell’attuale allenatore è proprio quello di Andrea Pirlo. Che, di conseguenza, si può rilanciare nel grande calcio dopo l’esonero avvenuto in Serie B alla guida della Sampdoria.

Come è noto, la situazione per gli allenatori in Italia, tanto in Serie A quanto nelle categorie inferiori, è sempre fortemente in bilico. E’ un fattore culturale, dal momento che siamo costantemente alla ricerca dell’uomo su cui scaricare tutte le responsabilità. E quale profilo migliore per riuscirci di quello di un allenatore? Non a caso, infatti, sono sempre i primi a pagare. E molto spesso gli unici.

Quest’anno non è certo un caso che siano saltate diverse panchine, dal momento che si tratta di una tendenza molto diffusa. Ne sanno qualcosa i vari Ivan Juric, Daniele De Rossi, Paulo Fonseca, Luca Gotti ed Alberto Gilardino. E ci sono altri allenatori che sono altamente in bilico allo stato attuale delle cose. Ora si possono spalancare le porte per il ritorno di Pirlo.

Altro esonero in arrivo: sono ore calde per il futuro del tecnico

Da allenatore fino a questo momento non è stato particolarmente fortunato, dal momento che ha alternato ottime prestazioni e periodi esaltanti ad altri in cui la delusione, per lui e per chi gli stava attorno, era davvero tanta. Dopo la fine della sua esperienza alla Sampdoria, però, per l’ex Juventus arriva adesso una svolta non di poco conto. Vediamo perché.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, l’esonero più vicino è quello di Fabio Pecchia, con i bookmaker che addirittura offrono il suo addio a solo 1,40. Una quota sicuramente bassa. E secondo ClubDoria46 attenzione al nome di Andrea Pirlo, che è in cima alla lista dei desideri del Parma per il dopo Pecchia.

Pirlo nuovo allenatore in Serie A: è lui il primo nome in lista

Per il Parma in tal senso sarà decisiva la partita contro la Roma, che può dire molto sul futuro di Fabio Pecchia. Si ha la netta sensazione che, in caso di sconfitta, potrebbe davvero giungere al capolinea la sua avventura alla guida del Parma, attualmente al terzultimo posto in classifica.