Mercato Napoli, colpo a zero per l’estate: bruciata la Juventus

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano ed in tal senso arriva la svolta per il possibile colpo da consegnare ad Antonio Conte in estate. Può arrivare a parametro zero ed essere un autentico affare per il club. Beffata la Juventus, che pure si stava muovendo sulle tracce del calciatore in questione.

Come è normale che sia, la testa in casa Napoli è tutta concentrata sul campo, dove la squadra di Antonio Conte sta mettendo in essere un autentico miracolo sportivo. Nessuno, infatti, ad inizio anno poteva immaginare di essere al primo posto dopo tutto questo tempo ed anche così a lungo. Si vede che il lavoro fatto da squadra e tecnico è stato ai limiti della perfezione.

Discorso diverso, invece, per quanto avvenuto in sede di calciomercato, dove è stato commesso più di qualche errore. Per usare un eufemismo. Per evitare situazioni simili in futuro occorre pianificazione ed in tal senso arriva la svolta per un potenziale colpo a parametro zero che può tornare molto utile. E la notizia è una autentica beffa per la Juventus.

Mercato Napoli, nome nuovo a parametro zero: le ultime

Il Napoli, come è noto, è tradizionalmente molto attento al calciomercato internazionale, nella assoluta consapevolezza che servono visione e progettualità per restare lì in alto se non si hanno le stesse risorse economiche di altre società. In tal senso, gli affari a parametro zero sono sempre una soluzione interessante, dal momento che danno respiro alle finanze.

In tal senso, secondo quanto raccontato da Tuttomercatoweb, il Napoli sta continuando a seguire con vivo interesse il nome di Nicolò Bertola, talentuoso difensore centrale dello Spezia che ha il contratto in scadenza a giugno. In Serie B si sta mettendo in mostra con doti fuori dal comune ed ora Giovanni Manna potrebbe provare a regalarlo a Conte. Attenzione alla concorrenza.

Napoli, beffata la Juventus per il forte difensore

Oltre alla Juventus, che comunque sembra concentrata maggiormente su altri profili e che, di conseguenza, potrebbe seriamente essere beffata, bisogna fare attenzione all’interesse nei confronti di Bertola anche dell’Atalanta e dell’Inter, che sono sempre attente ad occasioni di questo tipo e che potrebbero essere d’ostacolo e non di poco conto. Si attendono sviluppi.