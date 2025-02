Osimhen in Serie A, colpo di scena: offerta folle e firma

Victor Osimhen in maniera del tutto inattesa può far rientro in Serie A ed essere un serio problema per il Napoli. Si tratta di un autentico colpo di scena in vista della sessione estiva ed in tal senso la svolta può arrivare grazie ad una offerta folle. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, il nigeriano tornerà ad essere un tormentone a tutti gli effetti, come accaduto la scorsa estate, anche tra qualche mese. E la situazione potrebbe essere ancora più movimentata, soprattutto se si considera che l’importo della clausola rescissoria è stato dimezzato. Diventando dunque relativamente più accessibile per tante società.

In maniera del tutto inattesa però un club di Serie A è pronto a fiondarsi seriamente su Victor Osimhen strappandolo ad una concorrenza davvero di primo piano. La trattativa sembra concreta ed arriva anche la risposta da parte del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere le ultime su una pista che può diventare presto davvero molto, molto calda.

Il nigeriano in Serie A, arriva il colpo di scena

Storicamente grandi operazioni in uscita, se non dietro pagamento di clausole rescissorie, il Napoli non le ha mai fatte in Serie A, dal momento che trattare con il presidente Aurelio De Laurentiis è un qualcosa davvero di molto, molto complicato. E lo sanno tutti i presidenti e tutti i direttori sportivi del nostro campionato. All’estero, invece, spesso le cose cambiano.

Stando a quanto raccontato da Nicolò Ceccarini nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, la Juventus non ha mollato Victor Osimhen. I bianconeri vogliono trovare un accordo con il Napoli ma la strada sembra essere in salita e non di poco conto. Anche se non c’è una chiusura totale e quindi per questo la trattativa si può infiammare. Andiamo a vedere per quale motivo.

Osimhen di nuovo in Italia: offerta folle e firma

Il Napoli, infatti, forte del fatto che la clausola rescissoria non vale per la Serie A, chiede alla Juventus una offerta folle per lasciar partire Osimhen, dal quale ovviamente ci si aspetta una reazione. Bisogna capire, infatti, quali sono le sue volontà ed intendere se preferisce tornare in Italia oppure finalmente sbarcare in Premier League, il suo grande sogno.