Neres KO, nuovi tempi di recupero: annuncio del fisioterapista

E’ stato a dir poco doloroso il KO di David Neres per il Napoli di Antonio Conte ed in tal senso è di altissimo profilo la preoccupazione che c’è nell’ambiente azzurro. Da questo punto di vista arriva una svolta non di poco conto, dal momento che cambiano le prospettive sui tempi di recupero. Annuncio del fisioterapista.

In casa Napoli la situazione è in continuo cambiamento e c’è preoccupazione per diversi fattori. Sicuramente il calo emerso contro Roma e Udinese ha fatto suonare più di qualche campanello d’allarme. Allo stesso tempo, però, non si può non tenere in considerazione che tanti calciatori stanno accusando dei problemi di natura fisica e non può essere di certo solo un caso.

In tal senso, l’ultimo in ordine di tempo ad andare KO è stato David Neres, che ha rimediato un problema al semimembranoso. Salterà sicuramente la partita contro la Lazio, già decisiva per la lotta per lo Scudetto, e si ha la sensazione che il suo non sarà un recupero lampo, come si suole dire. In tal senso, arriva un importante annuncio che cambia le prospettive.

Il brasiliano KO: le ultime sulle sue condizioni

Nella prima parte di stagione è stato un fattore con i suoi strappi, ma di recente ha un po’ tirato il freno, anche perché è stato spremuto dopo il caso Kvaratskhelia. In tal senso, però, l’infortunio è stato davvero un duro colpo ed ora andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano circa il suo recupero, con Antonio Conte che incrocia le dita, come si suole dire.

Giovanni D’Avino, ex fisioterapista della SSC Napoli, in una intervista a CalcioNapoli24 ha spiegato come l’infortunio di David Neres non sia per niente banale dal momento che si tratta di un muscolo molto sollecitato. Nonostante questo, però, se la lesione è di primo grado, potrebbero bastare anche tre settimane per rivederlo in campo. Meno, insomma, di quanto si dice.

David Neres, i tempi di recupero sull’infortunio: l’annuncio

Chiaramente, poi, da questo punto di vista dipenderà molto anche da come reagirà il corpo del calciatore, che deve sentirsi pronto nel momento in cui tornerà in campo. Da questo punto di vista, David Neres sarà fondamentale, così come è fondamentale il rapporto con il suo corpo e le percezioni per evitare ulteriori ricadute.