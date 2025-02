Inter, doppia tegola per Inzaghi: emergenza totale in attacco

In casa Inter è una emergenza totale per il tecnico Simone Inzaghi in vista di un periodo in cui il margine di errore è minimo. Arriva, infatti, un doppio infortunio che riduce al minimo, in tal senso, le scelte per il reparto avanzato dei nerazzurri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Come è noto, la lotta per il titolo e per lo Scudetto sta entrando nel vivo, con i nerazzurri ed il Napoli che sono distanti adesso un solo punto. La tensione è alle stelle, anche perché si ha la netta sensazione che entrambe queste realtà non stanno vivendo la fase più esaltante, per usare un eufemismo. I recenti risultati da questo punto di vista ne sono la prova evidente.

Il Napoli, infatti, è reduce dai due pareggi contro la Roma prima e con l’Udinese poi, mentre l’Inter prima è stata umiliata per 3-0 dalla Fiorentina, e poi ha superato di misura proprio i toscani. In tal senso, però, adesso per Simone Inzaghi arriva una doppia tegola davvero molto dolorosa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano proprio da Appiano Gentile.

Doppia tegola per Simone Inzaghi: emergenza totale

In tal senso, se gli infortuni in casa Napoli sono un tema non vivono certamente una situazione particolarmente diversa e migliore i nerazzurri. E’ di oggi, infatti, la notizia di una doppia tegola per il tecnico Simone Inzaghi, chiamato adesso a fare di necessità virtù dal momento che l’attacco è decimato e costretto a fare i conti con una autentica situazione emergenziale.

Sia Marcus Thuram che Marko Arnautovic, infatti, sono usciti infortunati dalla partita dell’Inter contro la Fiorentina ed oggi, quando siamo a mercoledì, non si sono allenati. Per il primo sono scongiurate lesioni di natura muscolare, mentre il secondo sta facendo i conti con un affaticamento muscolare. Al momento, sono entrambi fortemente in dubbio per la prossima.

Inter, doppio infortunio: Inzaghi perde i pezzi in avanti

Ricordiamo, infatti, che l’Inter domenica sera è impegnata in una partita da non sbagliare contro la Juventus all’Allianz Stadium, in un contesto che si preannuncia infuocata. Turno decisivo, dunque, con il Napoli che farà visita ad una Lazio. Si giocano davvero tanto in questo turno Inzaghi e Conte. Entrambi lontano da casa.