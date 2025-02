Mario Rui a parametro zero: trattativa lampo e firma in arrivo

Siamo al cospetto di un calciatore che ha scritto la storia del Napoli ed ora per Mario Rui, svincolato ed in cerca di squadra, arriva una grande occasione. L’ex terzino azzurro, infatti, è pronto a firmare a parametro zero al termine di una trattativa lampo che lascia tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Nessun tifoso del Napoli lo dimenticherà mai, dal momento che si tratta del classico calciatore che si è meritato, metro dopo metro, contrasto dopo contrasto, l’amore della piazza. Spesso messo in discussione e dato per prossimo all’addio, alla fine è sempre rimasto, dimostrando poi sul campo tutto il suo reale valore e la sua capacità di incidere sulla squadra.

Oltre alle sue qualità tecniche, i napoletani ne hanno apprezzato anche le doti umane. E’ sempre stato, infatti, l’ultimo a mollare. Adesso nel futuro di Mario Rui arriva una svolta non di poco conto. Un club, dopo la rottura rumorosa e rovinosa con il Napoli, è pronto a tesserarlo a parametro zero ed a regalargli la possibilità di rilanciarsi nel mondo del calcio.

Il portoghese è pronto a tornare in campo: colpo di scena

Dopo la sua lunga parentesi all’ombra del Vesuvio, la storia d’amore tra il terzino sinistro portoghese ed il Napoli avrebbe meritato sicuramente un epilogo differente. In realtà ci sono stati prima diversi mesi da separato in casa e da fuori rosa e poi, infine, l’addio con la rescissione contrattuale. Che lo mette ora nelle condizioni di poter essere tesserato anche a mercato chiuso.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli, infatti, Mario Rui sarebbe finito seriamente nel mirino del Boavista, club della Primeira Liga portoghese e fanalino di coda del campionato. La realtà in questione sta puntando molto sul mercato degli svincolati ed il terzino sinistro ex Napoli e Roma è uno dei grandi obiettivi. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Mario Rui pronto a firmare: lotterà per la salvezza

Il Boavista, infatti, ha già tesserato a parametro zero l’ex Paris Saint Germain Kurzawa, l’ex Milan van Ginkel e sul senegalese Moussa Konè nell’ultimo periodo. Ed ora a questa sua collezione vuole aggiungere un altro svincolato di lusso come Mario Rui. Si attendono sviluppi.