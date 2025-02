Napoli, rivoluzione Conte: nuovo modulo e due novità

Il Napoli continua a lavorare per preparare al meglio la sfida contro la Lazio. Spunta il nuovo modulo per Conte: ecco altre due novità

Saranno giorni intensi per arrivare alla decisione definitiva per affrontare la Lazio. Un nuovo modulo per essere protagonista nonostante le numerose assenze: ecco la mossa a sorpresa di Antonio Conte. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: ecco la verità a sorpresa in vista della prossima gara di Serie A.

Una nuova rivoluzione in casa Napoli per affrontare nel miglior dei modi la Lazio. I biancocelesti continuano a sognare in grande, ma spunta così il cambio di modulo di Antonio Conte. Altre due novità dal primo minuto per l’allenatore azzurro: ecco tutto quello che potrebbe succedere. Il Napoli vuole continuare a cullare il sogno Scudetto per arrivare al primo posto alla fine della stagione, ma l’Inter non demorde e si preparerà alla grande per lo scontro diretto in programma il 2 marzo al Maradona.

Napoli, la decisione di Conte: arriva la verità

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli ha intenzione di cambiare modulo per inserire dal primo minuto Giacomo Raspadori alle spalle di Lukaku. Dopo l’infortunio di Neres, che resterà fermo per circa un mese, gli azzurri proveranno così a far male alla Lazio rivoluzionando l’undici iniziale.

Spazio anche a Juan Jesus nel ruolo insolito di laterale a tutta fascia con il ritorno di Buongiorno al centro della difesa. Saranno ore decisive per conoscere l’undici iniziale che ha in mente Conte per affrontare la Lazio. Un nuovo cambio di modulo per ingabbiare la Lazio cercando così di tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi: Raspadori non vede l’ora di essere nuovamente protagonista dal primo minuto.

Ad un passo dall’addio a gennaio, l’attaccante azzurro non vuole perdere il giro della Nazionale italiana: il Ct Spalletti stravede per lui, ecco ora la nuova occasione da sogno. Saranno così giorni importanti per cercare di non buttare all’aria il lavoro di otto mesi partendo dal ritiro di Dimaro: tanti sacrifici per centrare i nuovi obiettivi stagionali.

Finora la stagione degli azzurri è stata entusiasmante, ma ecco la nuova mossa alternativa per mettere in difficoltà la Lazio guidata da Marco Baroni. Juan Jesus è diventato di nuovo inamovibile dopo le prestazioni importanti data l’assenza prolungata di Alessandro Buongiorno.