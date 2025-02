Napoli, allarme Conte: c’è un dato che preoccupa

Conte non dorme sogni tranquilli dopo i due pareggi consecutivi collezionati in Serie A. Ecco il nuovo dato che preoccupa l’allenatore del Napoli

Saranno ore decisive per scendere nuovamente in campo all’Olimpico. Una sfida in trasferta per collezionare nuovamente i tre punti: ecco il dato che allarma la squadra azzurra nelle ultime ore. C’è tanta preoccupazione per perdere il treno Scudetto nonostante l’obiettivo principale sia quello di ritornare il prima possibile in Champions League.

La squadra azzurra continua a perdere pezzi pregiati a causa di numerosi infortunati. Il Napoli è al lavoro anche per cambiare modulo per affrontare la Lazio nel migliore dei modi: Raspadori e Juan Jesus sono pronti a scendere in campo dal primo minuto. Spunta un nuovo dato che fa riflettere per la squadra azzurra: preoccupa particolarmente Antonio Conte in vista delle prossime due trasferte.

Napoli, la mossa a sorpresa: Conte predica attenzione

Duri allenamenti per il Napoli con Conte che non ha concesso nemmeno il giorno di riposo. Saranno giorni decisivi per trovare la giusta quadratura del cerchio: ecco il dato che fa riflettere lo stesso allenatore del Napoli.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Roma, il Napoli dovrà tornare alla vittoria dopo due pareggi di fila: non è mai successo con Conte fino a questo momento. Un dato che fa riflettere per capire la flessione della squadra azzurra: servono nuove energie per tornare a conquistare i tre punti.

L’allenatore del Napoli continua a predicare calma per tenere tutti molto concentrati: lo spogliatoio resta sempre molto unito. Ci sarà il ritorno in campo dal primo minuto del difensore Alessandro Buongiorno che non gioca ormai da più di due mesi. Un recupero importante in difesa nonostante le ottime prove di Juan Jesus che potrebbe essere dirottato sulla fascia sinistra.

Il Napoli non è mai stato senza vittorie per tre gare consecutive: ora servono i tre punti contro i biancocelesti per tenere il passo della capolista della Serie A. Successivamente ci sarà la trasferta di Como prima di scendere in campo contro l’Inter: un big match tutto da vivere che sarà il vero spartiacque della stagione. Saranno ore decisive per arrivare alla sfida contro i biancocelesti nel miglior modo possibile: ci sarà Raspadori al fianco di Lukaku per un nuovo cambio di modulo decisivo. Ecco la novità decisiva.