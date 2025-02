Napoli, novità Buongiorno: Conte ha un piano

L’ultima partita di Buongiorno risale al 14 dicembre scorso: spunta la nuova mossa a sorpresa di Conte, ecco il suo nuovo piano

Saranno giorni decisivi per rivoluzionare di nuovo la formazione del Napoli dopo i tanti infortuni rimediati. La squadra azzurra è stata falcidiata da notizie negative negli ultimi giorni: ecco la nuova idea su Buongiorno, Conte ha già deciso.

La squadra azzurra ha intenzione di tornare alla vittoria dopo i due pareggi collezionati consecutivamente in Serie A. Saranno ore decisive per prendere la miglior decisione possibile: Conte ha in mente un nuovo piano per quanto riguarda la formazione per affrontare i biancocelesti. La Lazio sarà un avversario ostico: non sarà assolutamente facile conquistare i tre punti.

Napoli, la scelta su Buongiorno: il cambio è stato decisivo

Saranno ore decisive per prendere la miglior decisione possibile. Il Napoli è al lavoro in questi giorni a Castel Volturno per lavorare sugli errori commessi ricaricando le pile per il nuovo tour de forca. Ecco la decisione definitiva sul ritorno di Buongiorno dal primo minuto.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Alessandro Buongiorno tornerà ad essere titolare contro la Lazio. Una decisione già presa da tempo da Antonio Conte che ha in mente un nuovo piano con il passaggio alla difesa a tre. Non gioca dal 14 dicembre con Juan Jesus che l’ha sostituito alla grande in questi due mesi. Ora ci sarà il ritorno al 3-5-2 con la nuova titolarità anche di Giacomo Raspadori alle spalle di Lukaku.

Il difensore azzurro cercherà di ritagliarsi subito lo spazio per entrare subito in condizione per il big match contro l’Inter. Ora testa prima a Lazio e poi a Como: saranno due trasferte ostiche per il Napoli che cercherà di collezionare sei punti per tenere il vantaggio sull’Inter distante soltanto un punto. Tutto può cambiare nelle prossime settimane in casa azzurra: Buongiorno sarà sicuramente titolare contro la Lazio.

Conte ha già le idee chiare per affrontare al meglio le prossime gare. Neres sarà una dura perdita per l’economia delle sfide degli azzurri: l’allenatore azzurro ha sempre dimostrato di essere un leader anche durante le difficoltà. Ormai ci siamo per il nuovo tour de force da affrontare con il vento in poppa senza farsi distratte dalle notizie negative: il Napoli sogna ancora in grande per ritornare in Champions League.