Napoli, all’Inter a zero come Zielinski: il presagio

Il Napoli continua a pensare alla rosa del futuro con il ds Manna sempre al lavoro. Può dire addio a zero come Zielinski che è volato all’Inter: ecco la mossa a sorpresa

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del Napoli. Spunta la nuova decisione in vista del rinnovo contrattuale del top player: c’è un grosso rischio di vederlo andare subito via in estate. L’accordo potrebbe esserci già a gennaio: ecco la svolta decisiva.

Saranno mesi decisivi anche per quanto riguarda il rinnovo contrattuale del top player del Napoli. Il ds Manna è al lavoro per costruire la rosa del futuro in casa azzurra: spunta la verità assoluta. Un momento decisivo per conoscere così le dinamiche del Napoli: Conte vorrebbe blindare i suoi talenti, ma sul mercato la palla passerà sempre al presidente De Laurentiis. Dopo l’addio di Kvara a gennaio, lo stesso allenatore del Napoli si aspetta in estate numerosi rinforzi per essere protagonisti anche in Champions League. Spunta la novità dell’ultim’ora per quanto riguarda l’addio a zero: cosa potrebbe succedere?

Napoli, la novità dell’ultim’ora: può dire volare via a zero

L’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, ha sempre predicato la calma in ottica futura per il rinnovo del suo assistito. Come riportato in anteprima, ora c’è il rischio che lo stesso portiere friulano possa accordarsi con l’Inter a zero proprio com’è accaduto nella passata stagione con Zielinski. Ormai è diventato un leader in campo e fuori grazie alla cura Conte, ma il suo addio è sempre nell’aria.

Saranno decisive le prossime settimane per arrivare subito alla chiusura definitiva dell’affare. Meret ha conquistato la fiducia dei tifosi e della squadra anche se in passato è stato criticato per qualche interventi poco attento. Ormai bisognerà arriva alla svolta definitiva per mettere nero su bianco: il Napoli è voglioso di competere con le big d’Europa. L’estremo difensore azzurro dovrà prendere la miglior decisione possibile che riguarda da vicino il suo futuro.

Il ds Manna cercherà così di accontentare l’allenatore azzurro dopo un mercato di gennaio poco scoppiettante. Soltanto nell’ultimo giorno di calciomercato è arrivato Okafor: un sostituto non all’altezza di Kvara. Ora urgono rinforzi decisivi per mirare sempre più in alto: ormai ci siamo per nuovi affari sensazionali in casa azzurra. Il Napoli vuole continuare a blindare i propri gioielli anche in vista della prossima stagione.