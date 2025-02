Neres, Dia e non solo: altra assenza in Lazio-Napoli

Grande attesa per il big match dell’Olimpico. Sono diversi i giocatori che rischiano saltare la partita per un problema fisico: ecco tutti i dettagli

Il Napoli lavora per affrontare la Lazio nel migliore dei modi. La partita contro i biancocelesti è sicuramente un test importante per quanto riguarda i partenopei in chiave Scudetto. Conte si attende dai suoi una prova di carattere importante anche per dare un messaggio molto chiaro alle squadre che hanno come obiettivo quello di andare a vincere il titolo. Ma sarà una partita con diverse assenze. La situazione Neres ormai la conosciamo, lo stesso si può dire anche per Dia.

Ma, come riferito dal Corriere dello Sport, un altro giocatore rischia di saltare la sfida. I dubbi saranno sciolti nelle prossime ore. La speranza da parte del tecnico è quello di averlo a disposizione, ma per adesso la priorità è quella di non prendersi dei rischi anche per non dover fare i conti con infortuni più lunghi.

Lazio-Napoli: quanti infortuni, i dettagli

Sono diversi gli infortuni in casa Napoli e Lazio. I partenopei hanno l’infermeria piena e questo rende molto difficile le scelte da parte di Conte. Naturalmente la situazione non va meglio in casa laziale. Dia abbiamo detto in più di un’occasione, ma c’è anche un altro giocatore che è a forte rischio di saltare il match.

Se la convocazione di Patric non è da escludere, quella di Vecino è praticamente improbabile. La Lazio non ha intenzione di prendersi rischi e per questo motivo il giocatore rientrerà a disposizione solamente quando ha smaltito definitivamente il problema fisico. L’infortunio, quindi, non rende il calciatore disponibile e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire quando alla fine il centrocampista potrà tornare a disposizione di Baroni.

L’assenza di Vecino è sicuramente un qualcosa che pesa in casa Lazio considerato il fatto che parliamo di un centrocampista che da tempo sta dando una mano importante alla Lazio. Ora, però, la priorità è rappresentata dall’infortunio e dalla guarigione completa per riuscire a dare una mano ai propri compagni.

Vecino non sarà a disposizione di Lazio-Napoli. Il centrocampista non ha ancora smaltito il problema fisico e Baroni non ha intenzione di prendersi rischi inutili.