Napoli: infortunio Spinazzola, svelati i nuovi tempi di recupero

Non solo Neres e Olivera, in casa partenopea tengono banco anche le condizioni del terzino ex Roma. Ecco quando rientrerà in campo

L’emergenza sulla fascia sinistra in casa Napoli è praticamente totale. L’infortunio di Neres è arrivato dopo quello di Spinazzola e Olivera. Se per l’uruguaiano i tempi di recupero sono più o meno risaputi, l’ex Roma è al centro di mille dubbi e soprattutto la speranza da parte di Conte è quella di poterlo riavere a disposizione nel minor tempo possibile. I dubbi e le incognite sono diverse e bisognerà attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto un primo punto sulle condizioni del giocatore. Sicuramente l’infortunio non è stata una bella notizia per il Napoli considerato anche l’ottimo apporto che Spinazzola stava dando ai compagni. Ora bisognerà fare a meno del calciatore ancora per diverso tempo. Andiamo a scoprire quando l’ex Roma potrà ritornare a disposizione di Conte e proseguire l’ottimo percorso iniziato in questa seconda parte di stagione.

Napoli: infortunio Spinazzola, le condizioni

Le condizioni di Spinazzola continuano ad essere sotto la stretta osservazione dei tifosi del Napoli. Come spiegato in precedenza, la speranza di Conte è quella di recuperarlo nel minor tempo possibile, ma la priorità è sempre quella di non prendersi rischi inutili considerata la necessità di avere tutti a disposizione nella parte finale della stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, Spinazzola potrebbe rientrare tra i convocati per il match contro l’Inter. O almeno questo è l’obiettivo del Napoli. La sfida Scudetto si preannuncia molto impegnativa e il tecnico spera di poter contare su tutta la rosa. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi per diversi motivi. Si dovranno attendere i prossimi giorni almeno per provare ad avere un quadro più chiaro e capire cosa succederà. La volontà è comunque molto chiara e vedremo.

Di certo il Napoli non si prenderà nessun rischio. Spinazzola proverà a recuperare per l’Inter e dare una mano ai partenopei nel big match. Ma per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa accadrà.

Spinazzola punta l’Inter

L’Inter è il vero obiettivo dell’Inter per rientrare da questo infortunio. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo nelle prossime settimane se per inizio marzo ci potrà essere il rientro del giocatore oppure si dovrà attendere i giorni successivi.