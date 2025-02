Napoli: tegola Spinazzola, svelati i veri tempi di recupero

Le condizioni dell’esterno continuano a tenere banco in casa partenopea. Ecco quando il giocatore potrebbe tornare nuovamente in campo

A Castel Volturno l’infermeria continua ad essere piena. Nelle ultime ore si è aggiunto anche Spinazzola e le condizioni del terzino preoccupano molto in casa Napoli. La speranza da parte di Conte è che possa rientrare il prima possibile, ma le sensazioni non sono assolutamente positive. Il rischio è quello di dover fare i conti con uno stop molto più lungo del previsto e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Intanto, però, arrivano degli aggiornamenti sulle condizioni di Spinazzola. Il giocatore è fondamentale in questo momento vista l’assenza di Olivera, ma l’infortunio non è sicuramente di poco conto e dovrà stare fermo per diverso tempo. Andiamo a scoprire nei dettagli quante partite il calciatore salterà e quando potrà ritornare a disposizione del proprio tecnico.

Napoli: infortunio Spinazzola, quante partite salta

La situazione di Spinazzola è tutta da verificare. Il Napoli e Conte sperano in un rientro nel minor tempo possibile, ma per adesso le sensazioni non sono positive e quindi ci vorrà del tempo prima di vederlo in campo. Intercettato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il dottor Castellacci ha fatto il punto della situazione sulle condizioni del terzino e ipotizzato anche i tempi di recupero.

L’ex medico della Nazionale ha confermato che fastidio al medio gluteo può essere molto fastidio e i tempi di recupero dipendono molto dal grado dell’infortunio. Sei si tratta di un primo grado, sono una ventina i giorni di stop previsti. In caso di un problema molto più grave si può stare fermi anche oltre un mese. Insomma, non sicuramente una buona notizia per Conte e per il Napoli che rischiano di ritrovare Spinazzola solamente dopo metà marzo.

Per questo motivo si sta lavorando in maniera molto attenta sul rientro di Olivera in anticipo. Il rischio è quello di trovarsi contro l’Inter senza un terzino sinistro di ruolo. Naturalmente le prossime settimane si preannunciano fondamentali anche per lo stesso Spinazzola.

Napoli: Spinazzola rientra a metà marzo?

Per Spinazzola febbraio è assolutamente finito qui. Si ragiona sulla possibilità di farlo rientrare contro l’Inter, ma molto dipenderà da come si svilupperà l’infortunio. La possibilità di vederlo in campo direttamente a metà marzo non è assolutamente da escludere.