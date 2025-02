Tegola Spinazzola, è ufficiale svelati i tempi di recupero

Brutte notizie arrivano dall’infermiera di Castelvolturno in merito alle condizioni dell’esterno del Napoli Leonardo Spinazzola.

Infortunatosi nel corso della settimana di allenamento, l’ex Roma ha alzato bandiera bianca per la partita di questa sera contro l’Udinese. In un primo momento Antonio Conte credeva, e sperava, che il turno di riposo avrebbe potuto permettere al 37 azzurro di recuperare in vista della prossima settimana, ma gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in mattinata hanno evidenziato un problema ben più grave che non permetterà al salentino di avere a disposizione Spinazzola per un po’ di tempo. Considerando che in quel ruolo già manca Olivera, l’allenatore del Napoli è in piena emergenza.

Tegola Spinazzola: svelate le sue condizioni dopo l’infortunio

Dopo essersi fermato in settimana, nella giornata di oggi Leonardo Spinazzola si è sottoposto al consueto iter di accertamenti per fare chiarezza sulle sue condizioni dopo l’infortunio. Antonio Conte sperava che un turno di riposo avrebbe potuto fare bene all’esterno azzurro, che però potrebbe averne bisogno di qualche uno in più considerati i risultati degli esami di oggi.

In vista dei prossimi, importanti, impegni stagionali, l’allenatore salentino non poteva ricevere notizia peggiore, anche perché in quel ruolo si ritrova a dover fare a meno già di Mathias Olivera, che ne avrà ancora per un po’. L’infortunio di Spinazzola costringe dunque Conte a dover fare affidamento su Pasquale Mazzocchi, giocatore che il tecnico azzurro non ha mai realmente preso in considerazione ma che adesso potrà tornare indubbiamente utile. E lo sarà per un po’ di tempo, considerata la diagnosi del compagno di reparto.

Stando infatti a quanto si può leggere dal report medico pubblicato dal Napoli poco prima della sfida del Maradona contro l’Udinese, gli esami ai quali si è sottoposto Leonardo Spinazzola hanno evidenziato una lesione del medio gluteo destro. A differenza di quanto si credeva, dunque, per l’ex Roma non si tratta essere di un semplice risentimento muscolare-

Svelati i tempi di recupero di Spinazzola

Spinazzola ha dunque riportato una lesione muscolare. Notizia che ha decisamente tagliato le gambe ad Antonio Conte, che adesso per le prossime settimane avrà una coperta cortissima in quel ruolo, visto che l’unico giocatore disponibile è diventato Pasquale Mazzocchi.

A fronte di questo infortunio, quanto tempo dovrà restare fuori Spinazzola? Nel report medico di oggi il Napoli non ha parlato di tempi di recupero, ma è piuttosto scontato dire che l’esterno azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo per tornare il prima possibile a disposizione di Antonio Conte. L’impressione, però, è che prima di 30 giorni l’ex Roma non sarà disponibile, per la “felicità” del salentino che dovrà fare fronte ad una vera e propria emergenza sulla fascia sinistra.