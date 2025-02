Napoli, doppio colpo dall’Udinese: è successo dopo la gara

La partita di ieri contro l’Udinese non ha permesso al Napoli di mettere delle solide basi in vista della prossima stagione.

Sembrerebbe essere paradossale, eppure quanto successo nel post partita ha difatti svelato le strategie del club partenopeo, con Antonio Conte che potremmo dire non aver badato a complimenti. Un segnale del genere è stato immediatamente recepito dal direttore sportivo Giovanni Manna, che sfruttando della presenza al Maradona dell’Udinese, ha giocato cominciato a parlare con la dirigenza friulana di due giocatori che con ogni probabilità vestiranno azzurro a partire dalla prossima stagione.

Parlare di affare fatto è ancora prematuro, ma tra Antonio Conte e Manna la strada intrapresa dal Napoli è quella giusta.

Conte li vuole a Napoli: annuncio dopo la partita

Quella di ieri per il Napoli è stata più un’occasione persa che un punto conquistato, anche perché adesso il calendario non tanto si farà fitto per la formazione di Antonio Conte, ma complicato, ed ogni passo falso potrebbe rappresentare essere un problema in termini di corsa allo scudetto.

Ieri comunque la formazione partenopea ha affrontato un Udinese preparata, guidata da un allenatore bravo, come Runjaic, e formata da giocatori che hanno attirato l’attenzione già di diverse squadre in giro per l’Europa, tra le quali lo stesso Napoli. Quanto successo al termine della partita è un chiaro segnale di quanto il club azzurro voglia fare sul serio per alcuni talenti friulani, profili che potrebbero sposarsi alla perfezione con il progetto di Antonio Conte. Ovviamente c’è una concorrenza da battere, ma le dichiarazioni dell’allenatore salentino hanno lasciato intendere che ci sarà da battagliare, soprattutto se ci sarà proprio il Napoli di mezzo.

In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha ripreso questa mattina le parole nel post partita di Conte, che ha elogiato per l’appunto il gruppo squadra dell’Udinese dicendo che alcuni giocatori potranno diventare importanti nei prossimi anni. E chissà che non lo possano fare proprio con la maglia del Napoli.

Doppio colpo dall’Udinese: pressing di Conte

Le dichiarazioni di Conte hanno lasciato intendere che nel prossimo calciomercato estivo il Napoli ci proverà per alcuni giocatori dell’Udinese. Non è da escludere che un timido tentativo non l’abbia già fatto Manna ieri sera, sfruttando la presenza al Maradona della dirigenza friulana.

Ma chi potrebbero essere questi due giocatori? Uno è sicuramente Lorenzo Lucca, alternativa perfetta a Romelu Lukaku, soprattutto se si considera il fatto che l’anno prossimo la formazione partenopea tornerà a partecipare ad una competizione europea. E l’altro? Ce ne sarebbero diversi, ma nel mirino del Napoli potrebbe essere finito tanto Ekkelenkamp, autore dello splendido gol del pari, quanto Omar Solet, centrale ex Salisburgo anche ieri protagonista grazie ad una prestazione di alto livello. Staremo a vedere.