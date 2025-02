Napoli, c’è un problema in più per Conte – Gazzetta

A differenza di quanto lasciato intendere ieri da Antonio Conte, la mancata vittoria del Napoli sull’Udinese sembrerebbe essere più un’occasione persa che un punto conquistato.

Ovviamente il salentino ha cercato di evitare allarmismi inutili, ma adesso la situazione rischia seriamente di farsi delicata, anche perché la formazione partenopea avrebbe da che fare fronte ad un problema in più, tutt’altro che scontato. Sarà curioso capire come squadra ed allenatore lo affronteranno, anche perché non ci si era mai davvero ritrovati in una situazione del genere dall’inizio della stagione, forse solo in occasione della prima partita di campionato contro il Verona, e stiamo comunque parlando di un solo momento, che qui invece rischia di durare un po’.

C’è un problema in più per il Napoli di Conte

Il pareggio di ieri contro l’Udinese ha messo in mostra la lacuna più importante che può essere assoggettata a questa squadra: la rosa corta. Nonostante Antonio Conte abbia fatto cinque cambi, chi è entrato in campo non si è dimostrato essere all’altezza di chi lo ha lasciato, anche perché con le sostituzioni il pressing offensivo del Napoli si è affievolito, anzi, annullato completamente, non che nel secondo tempo sia stato chissà di che livello.

Da qui al termine della stagione il percorso è ancora piuttosto lungo, quindi il tricolore è sempre lì a portata di mano, ma ci sarebbe un nuovo problema al quale il salentino deve fare fronte, tutt’altro che da sottovalutare visto che presto si entrerà nel momento clou della corsa allo scudetto.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte deve fare i conti con una squadra stanca, non tanto fisicamente ma quanto mentalmente, anche perché i sette punti tra Atalanta, Juventus e Roma potrebbero aver dato una sorta di senso di appagamento ai giocatori del Napoli, sentimento che invece dovrebbe essere sostituito dall’umiltà di voler lavorare giorno dopo giorno per migliorarsi e fare sempre di più.

Occhio Napoli: Conte richiama tutti sull’attenti

È meglio che Conte richiami tutto sull’attenti, perché qui c’è il serio rischio che il Napoli possa mandare all’area quanto fatto di bene nelle ultime 15 giornate di campionato. Gli ultimi due pareggi hanno infatti un po’ interrotto la corsa allo scudetto della formazione partenopea, che adesso rischia di farsi recuperare dall’Inter in classifica.

Se la squadra di Simone Inzaghi dovesse vincere stasera contro la Fiorentina si porterebbe a -1 proprio dagli azzurri, che settimana prossima andranno a Roma contro la Lazio, la bestia nera del Napoli in questa stagione. All’Olimpico non esisterà altro risultato al di fuori della vittoria, anche perché contrariamente c’è il rischio del contro-sorpasso dell’Inter e dell’avvicinarsi in maniera pericolosa dell’Atalanta, il tutto, ovviamente, se entrambe le formazioni nerazzurre faranno il loro dovere vincendo le rispettive partite. Staremo a vedere.