Napoli, clamoroso addio Conte: nuova squadra in Serie A

Antonio Conte continuerà a cullare il sogno Scudetto alla guida del Napoli, ma spunta un clamoroso retroscena sul suo futuro. Ecco la mossa a sorpresa

Il nome di Conte è apparso sulla lista di una big italiana: ecco la clamorosa mossa in vista della prossima stagione. L’allenatore del Napoli si è rimesso in gioco proprio in Serie A: ora spunta anche l’addio a fine stagione.

Conte ha iniziato alla grande la sua prima stagione alla guida del Napoli, ma pochi minuti fa La Repubblica ha lanciato una nuova bomba di mercato in vista della prossima annata. L’allenatore azzurro ha intenzione di costruire qualcosa di grande in casa azzurra, ma tutto può cambiare improvvisamente. C’è una nuova big italiana vogliosa di riscatto dopo una stagione da dimenticare: ecco la novità assoluta sul clamoroso addio di Antonio Conte.

Napoli, la mossa di Conte: spunta una nuova big

Una voglia immensa per dimostrare tutto il suo valore come unico condottiero. Il Napoli continua a sognare in grande: ecco la mossa a sorpresa per conoscere la volontà di Conte in vista del futuro.

Come svelato dall’editorialista de La Repubblica, Antonio Corbo, c’è anche la Roma sulle tracce di Antonio Conte. Claudio Ranieri ha pensato a lui per il futuro: l’allenatore giallorosso cercherà di collaborare con i Friedkin per rivoluzionare i progetti della squadra capitolina. Conte ha intenzione di far crescere la società partenopea come ha svelato in conferenza stampa: ora spera di trionfare con lo Scudetto che sta diventando sempre più realtà.

La sua volontà è quella di continuare la sua storia d’amore con gli azzurri, ma è spuntato il suo nome sulla lista della Roma. Un momento decisivo per completare l’opera alla guida del Napoli dopo una stagione da urlo. Dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione, il presidente De Laurentiis ha consegnato completamente il suo progetto all’allenatore leccese che sta ripagando subito la sua fiducia.

Saranno settimane decisive per completare l’opera con la squadra azzurra: il sogno Scudetto sta diventando realtà grazie anche ai risultati negativi collezionati dall’Inter. Il Napoli vorrebbe continuare il matrimonio con l’allenatore azzurro che ha rivoluzionato in poco tempo lo spogliatoio: l’editorialista Corbo ha lanciato un nuovo allarme di calciomercato per il futuro del tecnico del Napoli. Nei prossimi mesi si conosceranno le sue priorità per tornare protagonista in Champions League.