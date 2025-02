Napoli, nuovo affare con l’Udinese: annuncio del ds e via libera

In casa Napoli c’è da fare i conti con una svolta del tutto inattesa per un nuovo affare da condurre in porto con l’Udinese. In tal senso, arriva l’annuncio da parte del direttore sportivo che cambia i piani e che sa tanto di via libera e di semaforo verde per i partenopei. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Come è normale che sia, un grande club non può essere concentrato solo sul presente ma ha bisogno anche di una strategia in prospettiva futura. Una sorta di strada da seguire e di un percorso già tracciato. Proprio in ragione di ciò e per evitare la confusione a cui si è assistito in inverno, serve pianificare già da ora il calciomercato estivo per evitare sgradevoli sorprese.

Ne è consapevole, nonostante la sua giovane età, Giovanni Manna, che infatti si sta già mettendo seriamente alla ricerca dei profili giusti da consegnare nelle mani di Antonio Conte. In tal senso il Napoli può condurre un affare molto interessante con l’Udinese ed arriva da questo punto di vista il via libera che sa tanto di punto di svolta per questa operazione. Vediamo le ultime notizie.

Colpo dall’Udinese, le ultime su questa pista

Chiaramente sono tanti i profili che vanno inseriti nella rosa per lasciare il livello della squadra altamente competitivo. Ed adesso gli occhi ricadono ancora una volta, come accaduto varie volte, in Friuli Venezia Giulia. Ad Udine, precisamente. In tal senso, c’è una pista da tenere altamente in considerazione e che può diventare caldissima in vista dell’estate.

Il Napoli, infatti, da diverso tempo si sta muovendo sulle tracce di Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese, ed in estate si potrebbe trattare per portarlo all’ombra del Vesuvio e fare di lui il vice Lukaku. In tal senso, adesso arriva una svolta non di poco conto, dal momento che le parole del direttore sportivo sanno tanto di via libera per questa operazione.

Napoli, annuncio del ds e svolta inattesa per il rinforzo estivo

Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha spiegato come Lorenzo Lucca non sia una pista di loro interesse dal momento che cercano un vice Dovbyk e non un centravanti titolare. Di conseguenza, per il Napoli la strada sempre spianata.