Serie A, altro esonero in arrivo: Pirlo nuovo allenatore

In Serie A a sorpresa sta per saltare una nuova panchina e la notizia arriva davvero come un fulmine a ciel sereno. Dopo l’esonero attenzione alla candidatura di Andrea Pirlo, che è pronto ad intraprendere una nuova esperienza in panchina per cercare di centrare una autentica impresa. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Come è noto, in Serie A la situazione per gli allenatori è sempre stata estremamente in bilico. Si ha la netta sensazione, infatti, che si sia culturalmente sempre alla ricerca di una sorta di capro espiatorio nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, quasi come se si cercasse un responsabile da esporre alle critiche pubbliche. Un atteggiamento da sempre poco costruttivo.

In tal senso, sono già saltate diverse panchine in Serie A. Sono stati esonerati De Rossi e Juric dalla Roma, Paulo Fonseca dal Milan, Alberto Gilardino dal Genoa, Alessandro Nesta dal Monza e Luca Gotti dal Lecce. Adesso, a questa lunga lista, considerando soprattutto che abbiamo da poco superato la metà del campionato, si può aggiungere un altro tecnico.

Nuovo esonero in Serie A: le ultime notizie a riguardo

Le situazioni che vedono gli allenatori fortemente in bilico, come detto, sono diverse in Serie A e vanno tenute tutte sotto osservazione. Per ovvi motivi, come si suole dire. In tal senso, ce n’è una che può diventare davvero esplosiva da questo punto di vista. Andiamo a vedere per quale motivo e che cosa sta succedendo.

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Milan, l’ennesima, la panchina di Roberto D’Aversa è fortemente in bilico. L’Empoli è, infatti, in caduta libera e dopo un ottimo inizio di stagione è ora ad un solo punto dalla zona retrocessione. Con una partita in più. In caso di esonero, Calciomercatoweb fa anche il nome di Andrea Pirlo per la panchina e sarebbe una soluzione affascinante.

Pirlo torna in Serie A. anche lui tra le opzioni per la panchina

Si tratterebbe di una piazza ideale per un profilo come Andrea Pirlo, che potrebbe così ripartire dopo la parentesi altalenante alla Sampdoria in un ambiente sereno come Empoli in cui non ci sono particolari pressioni. Si attendono sviluppi. Sono ore di riflessione per i toscani.