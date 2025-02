Dalla Juve al Napoli: decisione presa, l’annuncio

Le due compagini sono pronte a sfidarsi sul calciomercato. Un calciatore ha preso una decisione molto importante ed è arrivato anche l’annuncio

La rivalità tra Juventus e Napoli è storica e da tempo le due squadre stanno lavorando per poter competere per obiettivi comuni almeno in Serie A. Ad oggi le stagioni non sono mai concise, ma la volontà è molto chiara e lo stiamo vedendo con le scelte di calciomercato che sono state fatte. Questa ambizione li porterà a scontrarsi molte volte anche la prossima estate e quindi vedremo alla fine chi la spunterà.

Un giocatore a sorpresa avrebbe deciso la sua destinazione. Juventus e Napoli si sono sfidate già a gennaio e sono pronte a farlo anche durante il calciomercato estivo, ma la volontà del diretto interessato sembra molto chiara. Naturalmente fino a quando non c’è l’ufficialità tutto può accadere. La strada sembra comunque segnata e capiremo nei prossimi mesi cosa accadrà.

Calciomercato: è sfida Juventus-Napoli, la scelta

La Juventus e il Napoli si sono sfidati in modo sicuramente molto intenso nelle scorse settimane per Comuzzo. I partenopei ci hanno provato in tutti i modi, forti anche dell’accordo con il calciatore. Ma non c’è stata nessuna apertura da parte della Fiorentina. La Viola non ha abbassato le pretese e quindi alla fine la tanto attesa fumata bianca non è arrivata.

Un mancato accordo che per Carlo Alvino è legato ad un suo passaggio alla Juventus in chiave calciomercato estivo. Il giornalista del Napoli in uno dei suoi interventi ha accusato la Fiorentina di essere la succursale dei bianconeri e quindi ha chiuso agli azzurri per poter consentire al difensore di poter vestire bianconero al termine della stagione. Che i rapporti sono buoni non è un mistero, ma bisognerà capire se alla fine si potrà comunque chiudere questa operazione oppure il giocatore sposerà il progetto partenopeo.

Molto dipenderà da come si svilupperà il campionato. Senza la Champions League, la Juventus potrebbe diventare una seconda scelta e il Napoli passare in pole position. In caso contrario la possibilità di un passaggio in bianconero non è assolutamente da escludere.

Comuzzo tra Napoli e Juventus

In questo momento Comuzzo sembra essere davvero diviso tra Napoli e Juventus. L’Inter per questioni economiche sembra tagliata fuori, ma la strada per il calciomercato estivo è lunga e quindi non sono da escludere delle sorprese.