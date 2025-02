Angelino come Politano, ma per la Roma è rigore

Le polemiche sulle decisioni non si fermano mai. Questa volta nel mirino dei tifosi partenopei è finito un metro di giudizio non proprio ideale

Il campionato è destinato a decidersi dai singoli dettagli e, di conseguenza, anche dalle decisioni arbitrali. Ad oggi sembra essere sempre una lotta a due tra Inter e Napoli, ma attenzione alla possibilità di un inserimento dell’Atalanta. Una lotta senza esclusioni di colpi che, a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimo minuto, si deciderà nel rush finale della stagione.

Il Napoli in questo momento ha un piccolo vantaggio, ma a Castel Volturno c’è la consapevolezza che basta un minimo errore per cambiare il destino della stagione. Per questo motivo l’attenzione del club è molto alta e la speranza è quella di non dover incappare in ulteriori sviste arbitrali. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato molto del metodo di giudizio diverso adottato con Roma e i partenopei nel giro di una sola settimana.

Napoli: penalizzato dagli arbitri, la sentenza dei tifosi

Il rigore dato alla Roma per un fallo su Angelino nel match di Venezia ha provocato una mini rivolta da parte dei tifosi del Napoli sui social. In molti, infatti, hanno visto il contatto molto simile a quello non fischiato a Politano proprio nella sfida contro i capitolini e da qui la richiesta di avere un giudizio equo quando si giudicano delle situazioni quasi identiche.

Una questione che non riguarda solamente il Napoli, ma anche altre squadre. Non è la prima volta che si ha un metro differente tra stessi episodi a distanza anche di qualche giorno. Per questo motivo bisognerà prima o poi aprire un dibattito visto che c’è la volontà dei club di chiedere ai direttori di gara di provare a prendere decisioni simili anche per non penalizzare la cosa Scudetto o addirittura salvezza.

Il Napoli recrimina per la valutazione differente e si augura che magari i due punti lasciati per strada in casa della Roma (anche per una disattenzione difensiva), non possano essere decisivi nella lotta Scudetto. Di certo la stagione è lunga e c’è il tempo per rimediare sia a propri errori che a quelli arbitrali.

Il Napoli e il tema arbitri

Non è la prima volta che un episodio finisce sotto la lente di ingrandimento dei tifosi del Napoli. Naturalmente a Castel Volturno si pensa solamente al campo, ma la speranza è quella di non dover fare i conti con altre sviste arbitrali.