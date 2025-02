Serie A: tegola per il tecnico, salta il Napoli e non solo

Brutte notizie per quanto riguarda la Lazio. Il giocatore si è fermato per un guaio fisico e rischia di saltare diverse partite. Ecco le sue condizioni

È un campionato destinato a decidersi nei dettagli e anche gli infortuni sono destinati a fare la propria parte. Il Napoli ha il mirino puntato al 2 marzo, giorno del big match contro l’Inter. Ma prima deve assolutamente superare diversi ostacoli e tra questi c’è anche la Lazio di Baroni. Ad oggi i biancocelesti rappresentano forse l’ostacolo più duro e quindi bisogna sottolineare come la sfida è attesa con ansia dai tifosi partenopei.

Intanto, però, per Baroni non arrivano delle buone notizie. Il calciatore si è fermato contro il Monza per un problema fisico e i tempi di recupero rischiano di essere molto lunghi. Ad oggi non si ha un quadro chiaro, ma la possibilità che non possa essere a disposizione contro il Napoli è molto alta. Naturalmente un quadro più chiaro lo si avrà solamente a partire da lunedì quando molto probabilmente si sottoporrà a tutti i controlli del caso.

Lazio: brutte notizie per Baroni, Napoli a rischio

Il Napoli contro la Lazio è chiamato ad ottenere un grande risultato per dare un nuovo segnale al campionato. Naturalmente c’è la consapevolezza che i biancocelesti rappresentano una squadra molto temibile soprattutto a rosa completa. Ma molto probabilmente Baroni non potrà contare su un giocatore comunque importante.

Dia, infatti, è uscito dal campo sul finire del primo tempo a causa di un problema alla caviglia. L’entità dell’infortunio non è certa e bisognerà valutare nei prossimi giorni quanto successo. Di certo non è la prima volta che il giocatore si ferma per un guaio simile e il rischio di uno stop lungo non è assolutamente da escludere. Naturalmente Baroni e la Lazio sperano di poterlo recuperare in davvero poco tempo, ma il Napoli è ormai alle porte e sono diverse le possibilità di non vederlo in campo.

L’assenza di Dia potrebbe pesare molto in casa Lazio contro il Napoli. Un quadro più chiaro lo avremo nelle prossime ore e solamente alla ripresa degli allenamenti si saprà quando l’attaccante rientrerà a disposizione.

Lazio: infortunio Dia, le condizioni

Le condizioni di Dia dovranno essere da valutare nelle prossime ore. Per il momento la sua presenza contro il Napoli è a forte rischio e vedremo se la Lazio riuscirà a recuperare il proprio attaccante oppure no.