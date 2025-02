Retroscena Adeyemi: svelati i motivi del “no” a Conte

Tra i giocatori che il Napoli ha seguito con attenzione durante l’ultima sessione di calciomercato c’è anche il tedesco. Ecco perché ha declinato la proposta

Gli ultimi giorni della sessione sono stati molto intensi per il Napoli. La partenza di Kvaratskhelia ha sicuramente cambiato le carte in tavola e i partenopei hanno duramente cercato il sostituto del georgiano senza, però, arrivare alla fumata bianca. Tra i giocatori sondati c’è anche Adeyemi del Borussia Dortmund. Come raccontato da Manna, c’era un accordo di massima con il club tedesco, ma il calciatore ha preferito declinare tutto.

Alfredo Pedullà sul proprio canale youtube è ritornato sulla vicenda spiegando i motivi che hanno spinto il giocatore a dire no al Napoli durante il calciomercato invernale. Un retroscena che potrebbe aprire a scenari sicuramente interessanti su Adeyemi in vista dell’estate. Ma, come detto in più di un’occasione, la strada per luglio è ancora lunga e può succedere di tutto.

Calciomercato Napoli: perché Adeyemi ha detto no

Adeyemi è stato sicuramente uno dei profili in cima alla lista per sostituire Kvaratskhelia. Il tedesco piaceva molto a Conte e Manna e il via libera del Borussia Dortmund sembrava rappresentare una sorta di fumata bianca nella trattativa. Ma a Castel Volturno non avevano fatto i conti con la volontà del giocatore.

Secondo le informazioni rivelate da Alfredo Pedullà, Adeyemi avrebbe detto no al Napoli perché da parte sua non c’era la volontà di lasciare il Borussia Dortmund durante il calciomercato invernale. Una scelta sicuramente molto particolare e che apre le porte ad un possibile trasferimento durante l’estate. Il tedesco, quindi, ha lasciato uno spiraglio per i partenopei visto che avrebbe già comunicato al proprio club la volontà di cambiare aria. E la decisione di scegliere il nuovo procuratore sembra confermare la scelta di provare ad iniziare una nuova avventura.

Il Napoli resta alla finestra per quanto riguarda Adeyemi in ottica calciomercato estivo. C’è da battere la concorrenza di Chelsea e Juventus e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi in questa corsa al giocatore tedesco.

Mercato Napoli: Adeyemi resta un obiettivo

Adeyemi resta un obiettivo del Napoli in ottica calciomercato estivo. Non semplice, come spiegato in precedenza, ma la volontà del giocatore è quella di cambiare la squadra e quindi i partenopei sono pronti a sondare il terreno per capire meglio se si potrà o no arrivare alla fumata bianca.