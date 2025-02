Dal Napoli alla Juve: svolta Adeyemi, scelta fatta

Il nome del giocatore del Borussia Dortmund continua ad essere al centro di diverse trattative. E in queste ultime ore è arrivata una novità importanti

Tra i nomi accostati al Napoli per il post Kvaratskhelia c’è stato anche quello di Adeyemi. Manna nella conferenza stampa post chiusura sessione ha confermato una bozza di accordo con il Borussia Dortmund, ma alla fine il calciatore ha preferito chiudere la stagione con il club tedesco. In queste ultime ore è arrivata una svolta improvvisa e che potrebbe aprire ad uno scenario nuovo in vista della prossima sessione di calciomercato.

Sia il Napoli che lo stesso Adeyemi non hanno assolutamente mai chiuso le porte ad un suo passaggio in azzurro nel prossimo calciomercato e c’è una novità che potrebbe aprire ancora di più le porte di un arrivo in Campania. Naturalmente la strada è lunga e può succedere di tutto, ma attenzione alla svolta decisiva nell’affare per il calciatore del Borussia Dortmund.

Calciomercato Napoli: cambia tutto per Adeyemi, i dettagli

Garnacho e Adeyemi sono stati i due nomi in pole position per sostituire Kvaratskhelia in casa Napoli. Poi la volontà dei diretti interessati non ha permesso di arrivare alla fumata bianca. Una tegola per il club partenopeo che alla fine ha scelto di puntare su Okafor almeno fino al termine della stagione. Ma le piste che portano al tedesco e l’argentino non sono state assolutamente abbandonate.

E attenzione alla pista Adeyemi. Il giocatore ha deciso di cambiare il procuratore e avvisare il Borussia Dortmund di voler cambiare squadra durante il prossimo calciomercato estivo. Ora l’agente è lo stesso di Billing e chissà che questo non possa facilitare l’opzione Napoli in estate. Naturalmente c’è da battere la folta concorrenza di diversi club e quindi nulla è certo. Ma si ha comunque la volontà da parte di Manna di fare comunque un tentativo.

Adeyemi è pronto comunque a cambiare squadra e il Napoli resta una possibilità durante il calciomercato estivo. Non facile considerato il forte pressing della Juventus, ma avere Billing in rosa potrebbe comunque dare un vantaggio mai fino a questo momento considerato.

Mercato Napoli: Adeyemi resta un obiettivo

Il Napoli continua a sondare il terreno per Adeyemi. La volontà di lasciare il Borussia Dortmund apre ad una possibilità in ottica calciomercato estivo, ma la strada fino a giugno è lunga e non possiamo escludere nulla considerata anche la folta concorrenza che c’è tra Chelsea e Juventus.