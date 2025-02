Icardi torna in Serie A: colpo per la Champions

Mauro Icardi è pronto a dire addio al Galatasaray dopo due stagioni esaltanti ed a far rientro in Serie A. Vuole rilanciarsi nel grande calcio ed in Italia sono pronti ad accontentarlo. Si tratta di un colpo pensato per poter puntare in maniera decisa almeno per la UEFA Champions League. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto di un bomber spietato, che in carriera ha dimostrato di saper essere letale in zona gol come pochi altri. Pur non essendo eccellente, per usare un eufemismo, nel legare il gioco ed i reparti, ha delle doti davvero fuori dal comune, anche se probabilmente ha raccolto molto meno di quelle che erano le sue enormi potenzialità. Anche per alcune scelte discutibili.

Al Galatasaray, dopo la parentesi poco entusiasmante al Paris Saint Germain, si è ritrovato ed è tornato ad essere, oltre ad un idolo delle folle, anche di nuovo quel centravanti che tanto raccoglieva consensi in Serie A. In tal senso, Icardi è pronto a far ritorno in Italia, con un club che è pronto a puntare su di lui per fare il salto di qualità nel proprio reparto offensivo.

L’argentino pronto a salutare il Galatasaray: le ultime

Da tempo si vocifera di un suo ritorno in Italia, dove con la maglia della Sampdoria ed ancor di più con quella dell’Inter ha lasciato il segno, dimostrando una continuità realizzativa del tutto fuori dal comune. Alla fine, però, ha avuto la meglio fino a questo momento la sua voglia di restare al Galatasaray. Adesso, però, anche con l’arrivo di Osimhen, le cose sono cambiate.

In vista dell’estate, infatti, stando a quanto raccontato da Fichajes.net, l’Atalanta sta pensando di riportare Mauro Icardi in Serie A, forte della volontà del bomber argentino di salutare il Galatasaray per tornare nel grande calcio. Si tratta di una soluzione sicuramente affascinante, visto che si ha la sensazione che con Gian Piero Gasperini potrebbe essere devastante.

Icardi di nuovo in Serie A: colpo per la UEFA Champions League

Oltre all’Atalanta, però, attenzione anche alla candidatura, a quanto pare, della Fiorentina, che potrebbe pensare a Mauro Icardi per sostituire Moise Kean, che sta facendo una stagione straordinaria e per il quale potrebbe scatenarsi un’asta, con il Napoli che è stato spesso accostato all’ex Juventus.