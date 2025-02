Napoli-Udinese, il tecnico sorprende: novità in attacco

In vista di Napoli-Udinese arriva una svolta non di poco conto e significativa. Il tecnico, infatti, è pronto a sorprendere tutti ed a lanciare una novità non di poco conto che riguarda il reparto di attacco. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano ora che il big match si avvicina.

E’ tempo di tornare a concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo, dal momento che il calciomercato è chiuso e si andrà avanti così, in termini di rose, fino al termine della stagione. In tal senso, per gli azzurri sarà fondamentale tenere i nervi saldi e non abbassare la concentrazione proprio ora che il gioco si sta facendo estremamente affascinante ed interessante.

La lotta contro l’Inter è serrata e la sconfitta dei nerazzurri con la Fiorentina ha messo nelle condizioni il Napoli di conservare il suo vantaggio di tre punti in vetta alla classifica. Importante, sicuramente, ma non tale da dormire sonni tranquilli. Per questo in vista di Napoli-Udinese bisognerà ancora una volta curare ogni aspetto nel minimo dettaglio.

Il tecnico sorprende tutti: scelta a sorpresa in attacco

Antonio Conte, come è noto, è maniacale in ogni suo aspetto e cura ogni piccolo dettaglio, nella assoluta consapevolezza che solo così si possono raggiungere determinati traguardi. Bisogna tornare a correre dopo il pareggio con la Roma arrivato in extremis, ma allo stadio Diego Armando Maradona i friulani arrivano con l’obiettivo dichiarato di giocare uno scherzo.

Proprio per questo motivo, a quanto pare, Runjaic per Napoli-Udinese vuole schierare una squadra quanto più possibile accorta. Il tecnico friulano ha optato per il 3-5-2 in vista della gara di domani sera, con Kamara ed Ehizibue sulle fasce ed in avanti spazio alla coppia Thauvin e Lucca. Solo panchina, dunque, inizialmente per Alexis Sanchez e niente tridente, come invece si sospettava.

Probabili formazioni Napoli-Udinese: le ultime notizie

Per il resto confermato tra i pali Sava, con Kristensen, Bijol e Solet a comporre il terzetto arretrato. Il vertice basso del centrocampo sarà Karlstrom, con Lovric e Payero che agiranno da interni di centrocampo.

Sempre 4-3-3 per il Napoli di Antonio Conte, che in avanti sceglierà ancora David Neres e Matteo Politano a sostegno di Romelu Lukaku. In difesa, invece, spazio ancora a Juan Jesus visto che Buongiorno non è ancora al top.