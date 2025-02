Infortunio Buongiorno, tegola per Conte: nuova data per il rientro

Infortunio Buongiorno, in casa Napoli ci si prepara a tornare in campo e proprio da questo punto di vista arriva una brutta tegola per Antonio Conte. Cambia, infatti, la data per il suo rientro in campo e si tratta di un qualcosa che non fa sorridere. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

L’impatto che ha avuto il difensore ex Torino sulla realtà di Napoli è davvero impressionante, dal momento che in pochissimo tempo ha trovato una intesa impressionante con Amir Rrahmani, formando una delle coppie in senso assoluto più forti ed affidabili di tutta la Serie A. Per fortuna, però, da quando è andato KO è stato più che adeguatamente sostituito.

Juan Jesus, infatti, ha dato delle risposte impressionanti, risultando spesso tra i migliori quando è stato chiamato in causa. Diventando a sua volta uno dei pilastri di questa squadra. Proprio per quanto riguarda, però, l’infortunio di Alessandro Buongiorno, però, adesso arriva una svolta significativa: cambia, infatti, la data per il suo rientro in campo.

Napoli, il difensore non è ancora pronto al rientro in campo

Un problema come la frattura della vertebra lombare è una dura tegola ed una brutta noia, dal momento che i tempi per il recupero sono molto suscettibili a dei cambiamenti. In tal senso, in casa Napoli, direttamente dal centro sportivo di Castel Volturno, arrivano delle notizie significative che riguardano proprio uno dei leader designati da Antonio Conte in questa squadra.

Stando a quanto raccontato da Repubblica oggi in edicola, infatti, Alessandro Buongiorno dopo il suo infortunio non è ancora pronto dal punto di vista fisico e per questo anche in Napoli-Udinese non partirà dal primo minuto. Conte, infatti, gli ha cucito addosso un programma di recupero e per questo motivo è stata anche fissata la data per il suo rientro in campo.

Infortunio Buongiorno, tegola per Antonio Conte: ecco quando rientrerà

Stando a quanto raccontato dal noto quotidiano, infatti, il suo rientro in campo è stato programmato per il 15 febbraio, in occasione della partita Lazio-Napoli di sabato alle ore 18.00. Una sfida decisiva, anche quella, in chiave Scudetto.

La scelta di Conte e del Napoli, dunque, è di continuare a dare fiducia per precauzione a Juan Jesus per evitar ricadute ed ulteriori grattacapi.