Mercato Napoli, colpo in attacco dal Liverpool: Conte accontentato

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano ad un colpo che arriverebbe direttamente dal Liverpool primo in Premier League e che permetterebbe all’attacco di fare un bel salto di qualità. Conte può esultare, dal momento che si tratta di un profilo molto adatto alle sue esigenze, sia tecniche che tattiche. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Allo stato attuale delle cose, la concentrazione di tutti nell’ambiente azzurro, complice anche un calciomercato di gennaio da dimenticare nel minor tempo possibile per quanto è stato deludente, è sul campo. La squadra sogna in grande e probabilmente la pesante sconfitta patita dall’Inter per mano della Fiorentina può aiutare in questo, spingendo il gruppo a concentrarsi solo sul campo.

In tal senso, però, Giovanni Manna è consapevole del fatto che sarà fondamentale programmare. Anche perché, con i soldi della cessione di Kvaratskhelia e con quelli che arriveranno dalla fine della telenovela Victor Osimhen, il Napoli potrebbe avere circa 150 milioni di euro da investire in sede di calciomercato. In tal senso, adesso arriva una svolta significativa.

Mercato Napoli, grande colpo in avanti: le ultime notizie

Chiaramente gli azzurri sanno che devono muoversi con estrema cautela per evitare beffe. E per evitare soprattutto di strapagare alcuni profili che potrebbero essere comunque funzionali al progetto di Antonio Conte. In tal senso, però, attenzione alla trattativa che può portare in dote un attaccante di primo piano allo stadio Diego Armando Maradona dal Liverpool.

Stando a quanto raccontato da Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di calciomercato, in una intervista a Radio Punto Zero, il Napoli per l’estate potrebbe tornare seriamente all’assalto per Federico Chiesa. Si tratta di un profilo già seguito a gennaio, con il calciatore ex Juventus che, però, ha preferito restare al Liverpool per completare questa stagione.

Napoli, rinforzo dal Liverpool: Conte può esultare

Al Liverpool, però, anche ora che è pienamente e completamente recuperato, Chiesa sta continuando a giocare con il contagocce, come certificato dal fatto che in stagione ha totalizzato solo 9 partite, quasi mai da titolare, condite da un gol e due assist.

Il Napoli ci potrebbe seriamente provare nel prossimo mercato, con la consapevolezza che potrebbe essere seriamente un profilo perfetto per completare il reparto avanzato e sostituire, finalmente, Khvicha Kvaratskhelia in maniera adeguata.