Colpo di scena in panchina: esonero e Sarri nuovo allenatore

Per quanto riguarda il futuro di Maurizio Sarri arriva una svolta non di poco conto. C’è un colpo di scena in panchina, dal momento che il club sembra pronto a percorrere la strada dell’esonero per il suo attuale allenatore e per la sua successione è pronto ad affondare il colpo sull’ex Napoli.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di uno degli allenatori più importanti della sua generazione, dal momento che ha lasciato il segno come pochi. Partito dai bassifondi del calcio italiano, è arrivato a conquistare anche il continente europeo, assicurandosi l’Europa League alla guida del Chelsea e lo Scudetto da allenatore della Juventus. Nonostante poi un divorzio doloroso.

L’apice della sua carriera, per espressione di gioco e non per i successi conquistati, lo ha probabilmente raggiunto al Napoli, che lo ha portato poi nell’Olimpo del grande calcio. In tal senso, però, dopo la parentesi alla Lazio, Maurizio Sarri è pronto a rimettersi in gioco, dal momento che adesso un club può seriamente affondare il colpo per lui dopo l’esonero.

Colpo di scena in panchina: l’esonero si avvicina

Come è noto, l’esonero da sempre rappresenta un duro colpo per tutti. Dal club, che deve fare i conti con un progetto che va in frantumi e che si rivela un fallimento, fino ad arrivare al tecnico, che invece deve prendere consapevolezza di non aver inciso in maniera sufficiente. In tal senso, però, adesso una realtà è pronta ad affondare il colpo proprio per l’ex Napoli.

Da tempo, infatti, è a dir poco in bilico la posizione di Ange Postecoglu al Tottenham, dal momento che dopo i tanti investimenti degli ultimi anni la situazione in classifica è amara e deludente. Per questo, ancor di più dopo il recente KO in EFL Cup contro il Liverpool per 4-0, può seriamente tornare in auge il nome di Maurizio Sarri, da sempre accostato agli Spurs.

Sarri nuovo allenatore, è pronto il ritorno in Premier

D’altronde, come è noto, lo stesso Maurizio Sarri ha ribadito più volte che vorrebbe seriamente provare una nuova esperienza in Premier League, dove ha già allenato il Chelsea. Per lui si tratterebbe, dunque, di un ritorno a Londra, seppur sulla sponda del Tottenham. Questo fine settimana può essere decisivo in tal senso.