Napoli, scelto il primo colpo estivo: l’attaccante arriva dall’Udinese

Il Napoli lavora già in vista dell’estate ed in tal senso arriva la svolta per il primo colpo della prossima sessione estiva. In tal senso, il nuovo attaccante ed il primo nome della lista da inseguire in questi mesi per poi chiudere nel prossimo mercato arriva dall’Udinese. Ecco le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, allo stato attuale delle cose gli azzurri devono tornare a pensare solo ed esclusivamente al campo. Il primo posto in classifica, infatti, impone alla squadra di Antonio Conte di lasciare prontamente da parte ogni discorso relativo al mercato di gennaio appena concluso e che ha lasciato spazio più a polemiche e critiche che ad innesti effettivi.

Chiaramente, però, una grande squadra deve necessariamente programmare anche in prospettiva futura. Proprio per evitare che si possa ripetere l’improvvisazione dello scorso mese che ha generato tanta amarezza. In tal senso, adesso il Napoli in vista dell’estate pare abbia scelto il primo colpo estivo che può arrivare proprio dai prossimi avversari in campionato. Vale a dire l’Udinese.

Scelto il primo colpo estivo: occhi in Friuli Venezia Giulia

Sono tanti gli obiettivi che gli azzurri stanno inseguendo. In particolar modo il reparto avanzato merita particolare attenzione. Serve sicuramente un calciatore che possa sostituire Kvaratskhelia in termini di estro e di fantasia, ma non è tutto. Si pensa, infatti, anche ad un attaccante centrale che si possa alternare, anche in chiave Champions League, con Romelu Lukaku.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli ha seriamente messo gli occhi in vista dell’estate su Lorenzo Lucca, che può diventare uno dei primi obiettivi in vista della prossima sessione di calciomercato. Ed in tal senso emerge anche un retroscena relativa alla scorsa estate.

Napoli, dall’Udinese può arrivare il nuovo attaccante: le ultime

Classe 2000, ha una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro ed i buoni rapporti tra Napoli ed Udinese potrebbero seriamente mettere in discesa questa operazione. Tenendo conto che però ha tanti estimatori in Serie A.

Manna aveva pensato a Lucca già la scorsa estate, nell’incertezza relativa alla trattativa con il Chelsea molto complicata per Romelu Lukaku. E chissà che per il prossimo anno i due bomber non si possano contendere la maglia da titolare al Napoli.