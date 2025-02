Napoli: Buongiorno ha un problema, l’ammissione di Conte

La situazione del difensore partenopeo continua a tenere banco a Castel Volturno. Il tecnico dei partenopei ha fatto il punto sulle sue condizioni

Quando il Napoli potrà contare nuovamente su Buongiorno? Molto difficile dare una risposta in questo momento. Il centrale ormai da qualche partita è ritornato tra i convocati e la sua volontà è quella di poter ricalcare nuovamente il campo da titolare e le ipotesi in questi giorni sono state diverse. Si è parlato di una sua possibile presenza addirittura già contro l’Udinese, ma la sensazione ad oggi è un’altra.

Il punto sulle condizioni di Buongiorno lo ha fatto Conte in conferenza stampa. La volontà del tecnico, come ormai sappiamo, è quella di non prendersi rischi inutili e consentire al calciatore di ritornare sul terreno di gioco solamente una volta che ha smaltito pienamente il problema. Per questo motivo la strada verso il ritorno in campo è davvero molto lunga.

Napoli: infortunio Buongiorno, come sta

In molti si chiedono come sta Buongiorno. Il problema sembra essere definitivamente smaltito, almeno stando agli esami, ma per Conte non è ancora al massimo. Il tecnico dei partenopei in conferenza stampa ha annunciato che il difensore ha uno step da superare e per questo motivo il rischio è quello di vederlo lontano dai campi per diverso tempo.

Infatti, Conte alla vigilia della sfida contro l’Udinese ha confermato che da parte di Buongiorno sono stati fatti grossi passi avanti in termini di condizione dopo l’infortunio, ma ad oggi Juan Jesus ha ancora una forma migliore e sarà lui il titolare. Per l’ex Torino panchina e in campo solo se necessario. Non sicuramente una buona notizia considerato che l’ex Torino fino all’infortunio è stato uno dei migliori ed ora ha perso il posto dal 1′.

Naturalmente la sensazione è che una volta rientrato in campo difficilmente perderà il posto da titolare. Naturalmente ad oggi siamo nel campo delle ipotesi. Buongiorno è uno delle punte di questo Napoli e la volontà del club è quella di riaverlo il prima possibile al massimo della forma.

Rientro Buongiorno: tentativo di recupero contro l’Inter

Al momento Buongiorno è il terzo dei centrali. Il difensore del Napoli è costretto a riacquistare la sua forma migliore per ritornare in campo e i fari sono puntati sicuramente nel big match contro l’Inter. Lì si potrebbe davvero rivedere il giocatore dall’inizio.