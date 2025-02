Napoli, grana Buongiorno: arriva la decisione di Conte

Buongiorno è pronto a tornare in campo dopo circa due mesi di inattività. Spunta la nuova grana per il difensore del Napoli: la scelta di Conte in vista della sfida contro l’Udinese

Il Napoli vuole volare ancora più in alto dopo la sconfitta dell’Inter al Franchi contro la Fiorentina nel recupero della sfida d’andata. Un risultato pesante per gli uomini di Simone Inzaghi che avranno tra pochi giorni la rivincita a San Siro. Gli azzurri cercheranno di mantenere la distanza dall’Inter in vista dello scontro diretto in programma al Maradona il 2 marzo. Spunta ora la nuova decisione per rivedere Buongiorno titolare.

La dirigenza partenopea è già pronta a costruire la rosa del futuro a partire dai prossimi giorni. Il ds Manna è voglioso di continuare ad incrementare il tasso tecnico all’interno della formazione azzurra guidata da Antonio Conte. Spunta la nuova decisione su Alessandro Buongiorno, fuori per infortunio ormai da circa due mesi: ecco la decisione dell’allenatore. Saranno sfide decisive per cullare ancora il sogno Scudetto dopo la sconfitta in campionato dell’Inter contro la Fiorentina: ecco la mossa a sorpresa per rivedere in campo il difensore azzurro.

Napoli, la decisione di Conte: la verità

Antonio Conte dovrà così scegliere il miglior undici da schierare in vista della prossima sfida contro l’Udinese. Ancora problemi per Buongiorno: spunta la verità svelata

Secondo quanto svelato dal giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, Alessandro Buongiorno continua ad allenarsi senza sosta in vista della sfida contro l’Udinese. Conte potrebbe pensare di schierare ancora dal primo minuto Juan Jesus al centro della difesa: saranno ore intense per arrivare alla decisione definitiva.

Nei giorni scorsi Conte aveva parlato di lavoro specifico per fargli recuperare il tono muscolare andato perso in queste settimane: è stato convocato per la trasferta di Roma sedendosi in panchina, mentre ora dovrà ancora aspetto diverso tempo per essere titolare. L’allenatore del Napoli ha buttato nella mischia senza problemi Juan Jesus che ha offerto prestazioni importanti in maglia azzurra in questi mesi. Ad un passo dall’addio, il difensore brasiliano è stato protagonista indiscusso degli ultimi successi del Napoli.

Il ds Manna ora cercherà di accontentare Conte sul fronte mercato, ma tutto dipenderà dai risultati che collezioneranno gli azzurri lottando punto a punto con l’Inter. Ecco la mossa a sorpresa per portare in perfette condizioni proprio per la sfida contro l’Inter.