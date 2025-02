Napoli, recupero Olivera: cambia la data

Il Napoli è pronto a scendere in campo al Maradona contro l’Udinese, ma arriva la svolta per Olivera: spunta l’annuncio di Sky Sport a sorpresa

Saranno settimane in casa azzurra per arrivare allo scontro diretto contro l’Inter in programma il 2 marzo. Un momento decisivo per allungare sempre più in classifica dopo la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina: Buongiorno è ancora in dubbio per la titolarità, ma spunta la verità di Sky Sport su Olivera.

Conte ha buttato nella mischia senza problemi Leonardo Spinazzola, autore anche del gol del momentaneo vantaggio contro la Roma. Il terzino azzurro ha ritrovato la forma dei tempi migliori diventando micidiale con le sue percussioni sulla fascia sinistra: spunta la novità su Olivera che non vede l’ora di recuperare subito dal suo infortunio muscolare.

Napoli, la verità su Olivera: ecco quanto torna in campo

Saranno giorni decisivi per Conte per affrontare l’Udinese con la miglior formazione possibile: saranno tutti esami da non fallire per cullare ancora il sogno Scudetto che sta diventando realtà a poco a poco. Ecco la verità sul recupero immediato di Olivera: l’annuncio di Sky Sport.

Come svelato dal giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, Olivera potrebbe bruciare le tappe per ritornare in campo prima della sfida contro l’Inter del 2 marzo. Attualmente Conte ha una speranza, ma tutto sarà valutato dal punto di vista medico. Al momento la sua riabilitazione prosegue a gonfie vele, ma cercherà di essere già in campo contro la Lazio.

Il terzino uruguaiano ha cerchiato in rosso la data del 2 marzo, ma ora potrebbe tornare subito in campo. Salterà sicuramente la gara contro l’Udinese, ma proverà ad esserci almeno per la sfida contro i biancocelesti. Da valutare ancora le condizioni di Alessandro Buongiorno che si è seduto in panchina all’Olimpico contro la Roma: ballottaggio con Juan Jesus che si è reso protagonista di due mesi da applausi in maglia azzurra.

Conte l’ha rivalutato diventando un elemento di spicco nella retroguardia azzurra: Buongiorno cercherà di essere al top per le prossime sfide in vista del big match contro l’Inter di inizio marzo. Una sfida entusiasmante per dare il colpo finale proprio ai nerazzurri che saranno impegnati ancora in Coppa Italia e in Champions League. Con una partita a settimana da disputare il Napoli vuole sognare in grande: Olivera e Buongiorno sono prossimi al ritorno da titolari.