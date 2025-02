Calciomercato, colpo in difesa: arriva dal PSV

Un nuovo colpo in difesa in Serie A: arriva direttamente dal club olandese del PSV. Ecco la nuova proposta di rinnovo rifiutata: può cambiare subito squadra

Tutto può cambiare in casa Napoli per nuove strategie di calciomercato. Il Napoli è pronto ad essere protagonista anche in estate per allestire una rosa competitiva per affrontare la Champions League nel migliore dei modi: spunta la nuova mossa a sorpresa dal PSV.

Saranno mesi intensi in casa azzurra per arrivare subito a nuovi colpi di calciomercato. L’obiettivo di Antonio Conte è quello di tornare subito in Champions League per dare filo da torcere per lo Scudetto: l’allenatore del Napoli sta riuscendo nel suo intento lottando punto a punto con l’Inter.

Il difensore spagnolo del Napoli, Rafa Marin, non è andato più via negli ultimi giorni di calciomercato, ma ora il ds Manna sta pensando anche a nuovi innesti. Nelle ultime ore è stato accostato anche un profilo francese del PSV ai club italiani: potrebbe essere una soluzione in vista della prossima stagione.

Calciomercato, arriva subito in Serie A: la mossa in difesa

Saranno settimane intense per arrivare alla chiusura definitiva dei prossimi acquisti. Il ds Manna non vede l’ora di chiudere subito nuovi affari in vista del futuro.

Come svelato dall’esperto di calciomercato internazionale, Ekrem Konur, sulle tracce del difensore del PSV Olivier Boscagli ci sono anche diversi club di Serie A pronti a bussare alla porta del club olandese. Il difensore francese ha rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale con il PSV: ecco la mossa a sorpresa in vista della prossima stagione.

Una nuova svolta in vista del futuro con Boscagli che è stato accostato già in passato alla Serie A, ma ora potrebbe arrivare l’affare decisivo. Il difensore francese ha intenzione di cambiare aria con l’innesto decisivo in ottica futura: tanti club italiani sono sulle tracce, ma il Napoli proverà a chiudere ancora una volta per Comuzzo. Sul difensore viola ci sarebbe anche il forte interessamento della Juventus: saranno mesi decisivi per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare.

Il Napoli è pronto a regalare nuovi colpi di spessore nella prossima sessione di calciomercato: ormai ci siamo per puntare sempre più in alto. Lo Scudetto sarebbe la ciliegina sulla torta: ecco l’intreccio con il PSV direttamente in Italia. Boscagli non vede l’ora di cambiare aria.