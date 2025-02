Napoli, cessione Kvaratskhelia: la reazione di Conte, il retroscena

Cessione Kvaratskhelia, la notizia ha lasciato tutti di stucco ma a riguardo non si è ancora espresso, in termini di pensiero e di reazioni, Antonio Conte. In tal senso, emerge adesso un retroscena importante che riguarda proprio il pensiero del tecnico azzurro su questa operazione invernale del Napoli di De Laurentiis.

Il Napoli si è lasciato alle spalle una cessione di calciomercato invernale davvero molto, molto delicata. Ci si aspettava sicuramente di più, dal momento che l’obiettivo primario del club era, arrivati alla fine di dicembre 2024, quello di regalare ad Antonio Conte un difensore centrale. L’operazione in questione sarebbe dovuta servire per lasciar partire Rafa Marin, ma le cose sono andate diversamente.

Ad inizio gennaio, poi, è arrivata la tegola rappresentata dalla cessione di Kvaratskhelia. Conte ha provato a convincerlo a restare sin dall’inizio di questa annata, ma le cose sono andate diversamente. Si è parlato molto del rapporto tra il tecnico azzurro ed il georgiano ed ora viene raccontato un retroscena relativo proprio alla reazione che ha avuto l’ex allenatore di Chelsea e Juventus, tra le altre, in virtù dell’addio di questo calciatore. Andiamo a vedere che cosa si sa a riguardo.

Il georgiano al Paris Saint Germain: ecco cosa si sa

Come è noto, il Paris Saint Germain ha versato nelle casse del Napoli 75 milioni di euro pur di assicurarsi le prestazioni del talento georgiano, che nella sua avventura a Parigi non è partito con il piede giusto. E’ stato sicuramente doloroso per il Napoli rinunciare alle prestazioni ed al talento del georgiano, soprattutto in virtù del fatto che poi Giovanni Manna, il ds dei partenopei, non è riuscito a regalare al suo allenatore un sostituto. Se non Okafor, che però ha bisogno di tempo.

In tal senso, stando a quanto raccontato dall’ex calciatore del Napoli ed opinionista di Sky Sport Massimo Mauro in una intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, anche se non lo ammetterà mai Antonio Conte è consapevole del fatto che senza Kvaratskhelia il Napoli gioca meglio. Dal suo punto di vista, infatti, il georgiano si sentiva una star ma non lo era e “non lo sarà mai”. Dal suo punto di vista “non è un grandissimo giocatore come si diceva”.

I numeri di Kvaratskhelia al Napoli

Prima della sua cessione, Kvaratskhelia in stagione con la maglia del Napoli aveva totalizzato 19 presenze, condite da 5 gol e 3 assist, ma nell’ultimo periodo era stato scalzato nell’11 titolare da David Neres.