Cambio in panchina deciso: Ancelotti torna nell’ex squadra

In maniera del tutto inattesa, Carlo Ancelotti è pronto a salutare il Real Madrid per decisione di entrambi le parti in causa. Ed è ancora più sorprendente la nuova destinazione, dal momento che per lui si tratterebbe di un ritorno sicuramente suggestivo ed affascinante. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Nonostante quest’anno sia stato spesso al centro della bufera, il tecnico del Real Madrid, seppur tra diverse difficoltà, sta lavorando ancora una volta per provare a vincere tutto ciò che si può. A pesare però nelle valutazioni, sicuramente del club ma in particolar modo per quanto riguarda i tifosi, sono le due gravissime e pesantissime sconfitte per mano del Barcellona. In una partita che non potrà mai essere come le altre per l’opinione pubblica.

Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, a fine anno a meno di clamorose sorprese sarà addio con Carlo Ancelotti ed in tal senso già si stanno facendo i nomi per i successori. Da Raul Gonzalez Blanco fino ad arrivare a Xabi Alonso. Per l’ex allenatore del Napoli, però, arriva un importante colpo di scena, dal momento che a sorpresa può firmare con la sua ex squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie.

L’ex Napoli pronto a salutare il Real Madrid: le ultime

Seppur nella sua parentesi a Napoli le cose non siano andate per il verso giusto, si tratta di un allenatore straordinario, che si è reso protagonista di tante imprese impressionanti in carriera. Basti pensare che è l’allenatore ad aver vinto più Champions League (5 nella sua carriera) nella storia di questo fantastico sport che è il calcio. In tal senso, però, adesso è pronta una nuova tappa.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, Carlo Ancelotti in estate può tornare seriamente all’Everton, che nella prossima stagione, dopo le delusioni degli ultimi anni, si vuole rilanciare e vuole puntare proprio sull’attuale allenatore del Real Madrid. A Liverpool l’ex Napoli è passato tra il 2019 ed il 2021, pur senza riuscire a lasciare troppo il segno. Chissà come potrebbe andare questo secondo capitolo.

Ancelotti nella sua ex squadra: colpo di scena inatteso

Da vedere, ovviamente, come si svilupperà questa situazione, ma rivedere Ancelotti all’Everton, la squadra in cui si è trasferito subito dopo l’esonero dal Napoli, con la squadra affidata a Rino Gattuso, sarebbe sicuramente suggestivo ed allo stesso tempo anche affascinante.