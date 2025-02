Napoli, tegola per Conte: ecco quando Okafor sarà arruolabile

In casa Napoli ci si prepara a tornare in campo e la prossima partita è quella contro l’Udinese. In tal senso, però, per Antonio Conte arriva una tegola che riguarda il nuovo arrivato tra le fila dei partenopei, vale a dire Noah Okafor. Ecco quando sarà arruolabile a tutti gli effetti.

In casa Napoli, lasciato alle spalle una sessione invernale di calciomercato sicuramente al di sotto delle aspettative per i tifosi ma anche per Antonio Conte, è tempo adesso di tornare al campo. E si ha la netta sensazione che la pesantissima sconfitta patita per mano della Fiorentina da parte dell’Inter abbia riacceso un entusiasmo dilagante attorno agli azzurri.

Complici anche le dinamiche a cui abbiamo assistito a gennaio, tutti i riflettori sono puntati in maniera del tutto inevitabile su Noah Okafor. Arrivato all’ultimo minuto, non convince la piazza dal momento che ci si aspettava un profilo differente per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. In tal senso, una preoccupazione riguarda sicuramente quelle che sono le sue condizioni.

Napoli, tegola per Conte: le ultime da Castel Volturno

E’ noto, infatti, che, complice anche il poco spazio avuto nel girone d’andata, il calciatore svizzero non possa essere neanche lontanamente vicino alla migliore condizione possibile. Un altro controsenso in casa Napoli, soprattutto se si tiene conto del fatto che gli azzurri hanno una classifica da capogiro e serve avere un impatto immediato quando si viene chiamato in causa.

Stando a quanto raccontato da Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, in una intervista a Radio Marte, Noah Okafor per essere pronto dal punto di vista atletico avrà bisogno di ancora due o tre settimane di lavoro. Sicuramente non una buona notizia per Conte, che si affida solo a calciatori super pronti e che dunque dovrà continuare ad usare Spinazzola come vice David Neres.

Okafor, ecco quando sarà pienamente arruolabile

Il tutto viene reso ancora più critico dall’infortunio di Mathias Olivera, che mette nelle condizioni lo stesso Leonardo Spinazzola di essere l’unico terzino sinistro a disposizione.

Insomma, si prospetta un periodo di straordinari per David Neres, che oggi più di ieri andrà preservato nel senso più assoluto per evitare che la situazione possa precipitare. Insomma, servono tutte le precauzioni del caso per evitare beffe.