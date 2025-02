Bruno Fernandes al Napoli: parla il ds coinvolto

Bruno Fernandes al Napoli, arriva la svolta che lascia tutti di stucco. A parlare è il direttore sportivo direttamente coinvolto in questo affare, svelando alcuni dettagli che non erano mai emersi prima e che lascia tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista e che cosa bisogna sapere.

Come è noto, siamo al cospetto di uno dei fantasisti più forti in senso assoluto a livello internazionale. Arrivato in un Manchester United pieno di problemi e con enormi difficoltà, è stato molto spesso l’unica luce nel buio più totale di quella compagine. In tal senso, ormai è diventato un simbolo dei Red Devils, diventandone anche il capitano ed il volto immagine.

Come è noto, prima di diventare lo straordinario centrocampista che è, ha fatto tanta gavetta soprattutto in Serie A, con le maglie di Novara, Udinese ed infine la Sampdoria. Adesso, però, parla il direttore sportivo direttamente coinvolto che svela i dettagli della trattativa per portare Bruno Fernandes al Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano.

Bruno Fernandes al Napoli, la notizia lascia tutti di stucco

Siamo al cospetto di un calciatore che, come detto, ha del potenziale enorme e negli anni ha sempre aggiunto nuovi colpi al suo repertorio. In Serie A, seppur solo in minima parte, ha fatto vedere tutte le sue qualità, ma poi il grande salto lo ha fatto con il passaggio allo Sporting Lisbona prima ed al Manchester United poi. In tal senso, ecco le parole del ds.

Stando a quanto raccontato da Cristiano Giaretta, direttore sportivo dell’Udinese nel periodo che va dal 2013 al 2016, in una intervista concessa a Radio Capri, su esplicita domanda ha raccontato che non c’è mai stata una offerta concreta o una seria trattativa per portare Bruno Fernandes, all’epoca calciatore di belle speranze tra i friulani, al Napoli.

Il portoghese al Napoli, ne parla il direttore sportivo

Ha svelato, però, che tra le parti c’è stato un dialogo da questo punto di vista, ma che poi non è mai stato realmente approfondito e che, di conseguenza, si è limitato ad un pour parler.

Vista la crescita avuta, sarebbe stato sicuramente bellissimo vedere un calciatore come Bruno Fernandes al Napoli. Ha tutte le doti, infatti, per infiammare lo stadio Diego Armando Maradona.