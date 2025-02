Napoli, Conte sorprende tutti: pronto a far fuori un titolare

In casa Napoli Antonio Conte continua a lavorare per trovare l’abito perfetto per la sua squadra ed ora è pronto a far fuori un titolare in maniera del tutto inattesa. Tutti, infatti, si aspettavano una scelta ben diversa, ma andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da Castel Volturno e che sono molto importanti.

Come è noto, gli azzurri stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo. Se da un lato è vero come è vero che l’ambiente è deluso ed amareggiato per un calciomercato di gennaio che ha visto la squadra indebolirsi pesantemente, allo stesso tempo il primo posto in classifica non può non accendere sogni di gloria. Sicuramente nei tifosi, ma anche nei calciatori.

In tal senso, nella giornata di domani il Napoli è chiamato a dare un segnale importante dopo il pareggio di Roma e la pesante sconfitta patita dall’Inter per mano della Fiorentina. In tal senso, Antonio Conte non vuole cali di tensione ed ora dal punto di vista della formazione scelta arriva una decisione che spiazza tutti, dal momento che va verso l’esclusione un titolare.

Napoli, Conte fa fuori un titolare: le ultime notizie

Non guarda in faccia a nessuno storicamente il tecnico ex Juventus e Chelsea, che da sempre chiede il massimo alla propria squadra e non accetta mai cali di tensione o di concentrazione. Inoltre, è fenomenale nella gestione del gruppo e sa come valorizzare i meriti di ogni singolo calciatore che ha a sua disposizione. E le ultime scelte lo dimostrano fortemente.

Stando a quanto raccontato da Repubblica, infatti, nella sua edizione napoletana, per la sfida tra Napoli ed Udinese in programma per domani alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte è pronto a lasciare fuori Alessandro Buongiorno nonostante sia ormai pienamente recuperato ed a dare fiducia ancora una volta a Juan Jesus.

Probabili formazioni Napoli-Udinese: esclusione a sorpresa

Davanti a Meret, dunque, per la partita contro l’Udinese agiranno Di Lorenzo, Rrarhmani, Juan Jesus e Spinazzola. Lobotka avrà ancora una volta le chiavi del centrocampo, con Anguissa e McTominay ovviamente confermati come suoi alfieri.

Il riferimento offensivo sarà ovviamente ancora una volta Romelu Lukaku, con David Neres che partirà sulla sinistra e Matteo Politano sul versante opposto. Insomma, a parte Buongiorno, per il resto in campo tutti i titolari.