Napoli, allarme David Neres: Conte in apprensione

In casa Napoli scatta l’allarme per quanto riguarda David Neres, uno dei migliori e delle più piacevoli sorprese di questa prima parte di stagione. La situazione mette il suo allenatore, vale a dire Antonio Conte, in apprensione per questo aspetto non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Tra le più piacevoli sorprese e rivelazioni di questa prima parte di stagione in casa Napoli non si può non annoverare il brasiliano. L’ex Benfica ed Ajax prima ancora ha avuto un impatto sulla realtà azzurra davvero impressionante, dal momento che sin da subito ha lasciato il segno con le sue qualità che sono per molti aspetti fuori dal comune, come si suole dire.

La sua capacità di saltare l’uomo, in velocità ma anche da fermo, lo rende un elemento di costante apprensione per le difese avversarie, con i suoi rivali costretti spesso ad usare le maniere forti per fronteggiarlo. In tal senso, però, proprio per quanto riguarda David Neres scatta l’allarme che preoccupa in maniera inevitabile Antonio Conte. Andiamo a vedere perché.

Napoli, allarme per David Neres: ecco le ultime notizie

Si tratta di un profilo che si concede pochi fronzoli, come si suole dire in questi casi. Punta l’uomo e lo salta sfruttando la sua tecnica di conduzione palla al piede ad alta velocità ed anche i suoi guizzi. In tal senso, però, c’è un aspetto da tenere in considerazione e che non può non far venire un po’ di apprensione, da questo punto di vista.

David Neres, infatti, ha siglato fino a questo momento 2 gol con la maglia del Napoli in Serie A. Uno allo stadio Diego Armando Maradona contro il Como di Cesc Fabregas, ed un altro allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina nel 3-0 sulla squadra di Raffaele Palladino. E da quest’ultimo timbro è passato più di un mese, con la cosa che non può preoccupare.

Conte in ansia per il brasiliano: un dato lo preoccupa

Un digiuno sicuramente troppo lungo, dal momento che nell’ultimo mese è stato praticamente sempre titolare. Il livello del suo rendimento è sempre stato alto, ma adesso David Neres per convincere pienamente Antonio Conte deve aggiungere più gol al suo repertorio.