Napoli, svolta Meret: arriva subito la firma

Meret dovrà prendere una decisione immediata in vista del suo futuro. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo: subito la firma per il portiere del Napoli

Il ds Manna non vuole perdere ulteriore tempo dopo la sessione invernale di calciomercato. Ora il presidente De Laurentiis ha già intenzione di valutare su tanti aspetti vista l’imminente qualificazione alla prossima Champions: spunta tutta la verità per il futuro di Alex Meret.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa del futuro in casa Napoli. Spunta la nuova mossa strategica: ecco il momento decisivo per conoscere così il futuro di Meret. Pochi minuti fa è arrivata l’anticipazione per la sua scelta definitiva: ecco la verità. Il ds Manna continuerà a lavorare in vista del futuro per allestire una rosa sempre più competitiva anche in Champions League: ecco finalmente la verità.

Napoli, la scelta di Meret: arriva l’annuncio decisivo

Il portiere friulano del Napoli dovrà così annunciare a tutti il suo futuro. Da tempo vanno avanti i contatti con il ds Manna e il presidente De Laurentiis per il rinnovo contrattuale: ecco la sua mossa immediata, l’annuncio decisivo.

Come svelato dal giornalista del portale calciomercato.com, Francesco Guerrieri, Alex Meret è pronto a firmare il suo rinnovo contrattuale con il Napoli con scadenza nel 2027 o 2028. Il portiere friulano è cresciuto davvero tanto anche sotto il profilo della leadership: ora è pronto a chiudere così l’affare decisivo. Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco la mossa a sorpresa per costruire già da ora la rosa del futuro.

Meret sarà confermato con Conte che l’ha migliorato sotto il profilo mentale per affrontare tutte le sfide con la stessa intensità. Ora si vede un Meret diverso che sgrida e richiama i compagni: la difesa è un bunker prendendo pochi gol. L’ultimo di Angelino è stato un errore di Mazzocchi che ha stretto troppo verso il centro lasciando il laterale giallorosso liberissimo di calciare.

Conte ha sempre speso parole di elogio verso il portiere del Napoli che continuerà la sua storia d’amore con gli azzurri. Un momento decisivo per sognare in grande per vivere subito notti magiche in Champions League. Il ds Manna vuole regalare subito nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte dopo un mercato insolito di gennaio con l’addio di Kvara.